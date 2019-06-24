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В Приморской картинной галерее открывается Неделя премьер
Выставки, презентации, творческие встречи посвящены дню рождения Владивостока и Приморской картинной галереи. Неделя премьер в Приморской картинной галерее во Владивостоке продлится с 24 – 29 июня
Выставки, презентации, творческие встречи пройдут в Приморской государственной картинной галерее в рамках Недели премьер, посвященной дню рождения галереи и приуроченной ко дню рождения Владивостока. В эти дни в галерее по уже сложившейся традиции чествуют дарителей, представляют новые проекты, показывают работы приморских и зарубежных художников, демонстрируют шедевры художественного и декоративно-прикладного искусства мирового уровня. И Неделя премьер-2019 в этом смысле не исключение, сообщает газета "Золотой Рог".
Так, драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа будут представлены на выставке "Шкатулка Матроны" 28 июня.
"Комплект украшений дамы римского времени очень похож на набор современной женщины. Это неудивительно: все основные виды украшений пришли к нам из глубокой древности. Камерная выставка даёт представление о том, сколь разнообразны были женские украшения в римскую эпоху, - сообщили деловой "ЗР" в галерее. Посетители смогут увидеть античные серьги, богато украшенные разноцветными вставками полудрагоценных камней, филигранью и мельчайшими гранулами зерни. На редкость современно выглядят ожерелья с подвесками, резными камнями и бусинами. Перстни вызывают удивление своими размерами и восхищение искусным декором.
Интересно, что для экспозиции ценностей подготовлен специальный зал-сейф, с соответствующим режимом посещения. Но желающие смогут увидеть все это великолепие, поскольку выставка будет работать с 29 июня до 29 сентября - даты закрытия Четвертых дней Эрмитажа во Владивостоке.
Еще одно интересное событие - презентация даров Приморской государственной картинной галереи, она пройдет в Главных анфиладах 25 июня. По традиции посетители смогут ознакомиться с дарами, которые галерея получила с июля 2018 по июнь 2019 года, а это не много не мало 128 предметов. В их числе произведения отечественных и зарубежных авторов. Коллекция пополнилась работами Александра ЛЕПЕТУХИНА, Виктора ШЛИХТА, Ильи БУТУСОВА, Владлена КАМОВСКОГО, современного китайского художника Мао ГУАНХУЭЙ, корейской художницы Ким Мён СУК и многих других.
В числе событий Недели премьер Презентация лектория "Приморское изобразительное искусство" заместителя директора по научной работе, кандидата искусствоведения Натальи ЛЕВДАНСКОЙ (25 июня, Парадный зал галереи), презентация детской образовательной программы "А-Авангард" (26 июня, Главные анфилады). С авторской лекцией выступит научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа, куратор выставки "Шкатулка матроны" Ольга ГОРСКАЯ "Золото завоевателей мира" (27 июня, Парадный зал).
Торжественная церемония специального гашения почтового конверта с изображением произведения приморского художника Владимира ОЛЕЙНИКОВА "Фрегат Надежда" состоится в Главных анфиладах 29 июня. В этот день пройдет встреча с автором, можно будет увидеть подлинник картины, изображенной на конвертах, которые Приморская картинная галерея совместно с Почтой России выпустила тиражом 50 тыс. экземпляров.
Фото: ПГКГ.
Ирина БАРАННИК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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