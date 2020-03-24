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Амурский ГПЗ ждет профессионалов
К началу 2020 года строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) вошло в пиковую фазу. Завод стал драйвером развития социально-экономического потенциала Востока России
Газопровод «Сила Сибири», запущенный в эксплуатацию 2 декабря 2019 года позволил впервые в истории организовать трубопроводные поставки голубого топлива в Китай, а также заложил основу для более интенсивной газификации Дальнего Востока и создания в регионе нового газохимического кластера.
Для извлечения ценных компонентов из природного газа в Приамурье, вблизи города Свободного, строится новое предприятие – Амурский ГПЗ, который станет одним из самых крупных газоперерабатывающих предприятий в мире, с проектной мощностью переработки 42 млрд куб. м в год. Из сырьевого газа там будут извлекать ценные компоненты – этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. Очищенный метан отправится в КНР, а извлечённые фракции пойдут на производство высокомаржинальных продуктов на территории России. Первые две из шести технологических линий завода будут запущены в эксплуатацию в 2021 году. Инвестором и заказчиком проекта строительства, а также эксплуатирующей организацией будущего предприятия, является ООО «Газпром переработка Благовещенск».
К концу 2019 года на строительной площадке нового завода завершился монтаж оборудования первого пускового комплекса – двух технологических линий по переработке природного газа (по 7 млрд куб. м в год каждая) и установки сжижения гелия мощностью 20 млн куб. м газа в год. Всего на Амурском ГПЗ будет шесть технологических линий по переработке газа и три установки по выделению и сжижению гелия.
Все лето по рекам Амуру и Зее на завод шли суда с оборудованием для нового предприятия. В минувшем году состоялась самая масштабная навигация – водным транспортом доставлено 129 единиц крупнотоннажного оборудования общим весом 14,6 тыс. т. К концу года было установлено основное крупногабаритное оборудование на третьей линии, в том числе гигантские колонны газоразделения. Вес самой крупной из них – деметанизатора – превышает тысячу тонн, длина – 87 м. К февралю 2020 года общий прогресс реализации проекта Амурского ГПЗ составил 55%. На стройплощадке работает более 27 тысяч человек.
Летний период 2020 года будет не менее горячим, с началом навигации придут новые партии с крупногабаритным оборудованием, а строительные работы полномасштабно развернутся на всех технологических линиях.
Сейчас активно идет возведение объектов общезаводского хозяйства: товарно-сырьевой базы, канализационных и очистных сооружений, административных зданий. Началась подготовка к пусконаладочным работам на первом пусковом комплексе.
Строительство Амурского ГПЗ – один из крупнейших международных проектов в газовой отрасли. Здесь работают подрядные организации из разных стран, а в его финансировании принимают участие крупные финансовые институты. Важным событием 2019 года стало завершение в декабре компаниями «Газпром» и «Газпром переработка Благовещенск» сделки по привлечению проектного финансирования общим объемом 11,4 млрд евро на строительство Амурского ГПЗ. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка.
С начала прошлого года компания «Газпром переработка Благовещенск» начала набор производственного персонала для участия в пусконаладочных работах. До конца 2020 года работу непосредственно на заводе получит почти тысяча человек. После выхода на проектную мощность в 2025 году на Амурском ГПЗ будут работать порядка 2500 сотрудников, которым гарантируется полное соблюдение Трудового кодекса, конкурентный уровень заработной платы, добровольное медицинское страхование (включая несовершеннолетних детей), дополнительные оплачиваемые отпуска и корпоративное обучение.
Для эксплуатационного персонала газоперерабатывающего завода в Свободном предусмотрено строительство жилого микрорайона на 5000 человек (36 таунхаусов и 42 многоквартирных дома), включая школу, детский сад, поликлинику, Дом культуры и спорткомплекс.
Вакансии Амурского ГПЗ размещены на официальном сайте ООО «Газпром переработка Благовещенск» . Резюме можно направлять в Управление по работе с персоналом ООО «Газпром переработка Благовещенск» по адресу электронной почты: [email protected]
На фото: Строительство Амурского ГПЗ – один из крупнейших международных проектов в газовой отрасли.
Фото ООО «Газпром переработка Благовещенск».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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