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Чукотка представит на "Улице Дальнего Востока" развитие чистой энергетики
Экспозиция Чукотского автономного округа на выставке «Улица Дальнего Востока» расскажет участникам и гостям V Восточного экономического форума об инвестиционном потенциале региона, национальной культуре и развитии энергетики.
Выставочная площадка Чукотки будет состоять из трех павильонов. Первый павильон будет выполнен в форме флага региона. Здесь представят инвестиционные проекты, в том числе уникальный проект «Баимка», где производство будет полностью автоматизировано. Снаружи павильон украсят «ЛЕД-панели». Днем на них покажут «лед под микроскопом», а ночью они будут проецировать северное сияние.
Второй павильон «Книга моря» расскажет о культуре и быте коренного населения Чукотки, туристическом потенциале региона. Фотографии познакомят гостей с Востоком округа. Для посетителей павильона будут выступать артисты Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон».
Третий павильон расскажет о перспективах развития чистой энергетики на Чукотке с приходом в Певек – самый северный город России – первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Можно будет узнать, как выглядит атомный реактор, познакомиться с программой безопасности и аспектами экологичности энергоблока.
Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума, на набережной бухты Аякс на острове Русский. С 3 по 6 сентября она будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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