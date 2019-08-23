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Чукотка представит на "Улице Дальнего Востока" развитие чистой энергетики

23 Августа 2019, 18:20 | Дальний Восток

Экспозиция Чукотского автономного округа на выставке «Улица Дальнего Востока» расскажет участникам и гостям V Восточного экономического форума об инвестиционном потенциале региона, национальной культуре и развитии энергетики.

Выставочная площадка Чукотки будет состоять из трех павильонов. Первый павильон будет выполнен в форме флага региона. Здесь представят инвестиционные проекты, в том числе уникальный проект «Баимка», где производство будет полностью автоматизировано. Снаружи павильон украсят «ЛЕД-панели». Днем на них покажут «лед под микроскопом», а ночью они будут проецировать северное сияние.

Второй павильон «Книга моря» расскажет о культуре и быте коренного населения Чукотки, туристическом потенциале региона. Фотографии познакомят гостей с Востоком округа. Для посетителей павильона будут выступать артисты Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон».

Третий павильон расскажет о перспективах развития чистой энергетики на Чукотке с приходом в Певек – самый северный город России – первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Можно будет узнать, как выглядит атомный реактор, познакомиться с программой безопасности и аспектами экологичности энергоблока.

Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума, на набережной бухты Аякс на острове Русский. С 3 по 6 сентября она будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.
 
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума
 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: владивосток  вэф  улица дальнего востока 



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