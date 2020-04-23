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Русская Рыбопромышленная Компания провела первый этап тестирования сотрудников на COVID-19
С 22 апреля 2020 года, одной из первых в регионе, компания начала проводить соответствующее профилактическое тестирование своих работников
В связи с угрозой распространения в г. Владивостоке новой вирусной инфекции COVID-19 Русская Рыбопромышленная Компания расширила список мер по противодействию распространению инфекции. С 22 апреля 2020 года, одной из первых в регионе, компания начала проводить соответствующее профилактическое тестирование своих работников. Забор биоматериала медицинские работники проводят на территории офисов компании. Отобранные анализы направляются для исследования в лабораторию. Обследование пройдут все офисные сотрудники, обеспечивающие непрерывную работу предприятия.
Для диагностики применяется один из самых точных и надежных методов диагностики вирусной инфекции - метод полимеразной цепной реакции, который позволяет обнаружить даже очень небольшое количество вируса в биологическом материале человека. Диагностика эффективна и на бессимптомной стадии, то есть возможно выявление носителей COVID-19, у которых будут отсутствовать симптомы инфекционного заболевания (температура, кашель и т.п.), но сохраняется способность передавать вирус другим людям.
«Безопасность и здоровье сотрудников - ключевая ценность компании. Для обеспечения охраны здоровья и предотвращения распространения нового вида вирусной инфекции в РРПК проводится ряд профилактических мер. В их числе - тестирование на COVID-19 аккредитованной медицинской лабораторией, - сказал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. - Процесс обследования исключает скопление людей, чтобы не подвергать их опасности заражения».
Отметим, что в связи с угрозой распространения новой вирусной инфекции COVID-19 в Русской Рыбопромышленной Компании введен режим повышенной готовности. Создан Оперативный штаб, контролирующий вопросы, связанные с мерами профилактики, направленными на борьбу с коронавирусом.
В компании введен дистанционный режим работы с сохранением трудового договора. Использование корпоративных ИТ-сервисов позволяет контролировать производственные процессы дистанционно. Все рабочие совещания проводятся дистанционно, в формате конференций. Отменены деловые поездки. Правилами компании также настоятельно не рекомендованы поездки за пределы региона, в котором закреплено рабочее место.
В РРПК ведется постоянная информационная работа: сотрудникам даются рекомендации и разъяснения по профилактике и препятствию распространению вируса, правилам поведения в период пандемии.
На объектах РРПК установлены повышенные требования к личной гигиене работников, в обязательном порядке осуществляется контроль здоровья. Ежедневно организовано измерение температуры тела работников, не переведенных на дистанционный режим, на рабочих местах. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты. На судах компании и в офисах регулярно дезинфицируются места общего пользования, рабочие места, организованы дополнительные закупки партий гигиенических и дезинфицирующих средств, средств защиты, медикаментов.
В комплекс мероприятий также входят мониторинг здоровья работников в домашних условиях на наличие симптомов заболевания. Сотрудники ведут электронный «Журнал здоровья», в котором ежедневно указывают информацию о состоянии здоровья и самочувствии родственников, находящихся рядом.
Напомним, что в соответствии с Распоряжением Правительства Приморского края Русская Рыбопромышленная Компания включена в список организаций, имеющих краевое значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность Приморья. Деятельность компании не приостанавливается, при этом на предприятии соблюдаются все рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора по профилактике заболеваний.
СПРАВКА «ЗОЛОТОГО РОГА»: Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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