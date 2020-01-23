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Клубника на вулкане и аэродром в огороде
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке отчиталось об освоении «дальневосточных гектаров»
Робинзонада на необитаемом острове в Хабаровском крае, круглогодичное выращивание клубники под землей на Камчатке - такие необычные виды бизнеса создали участники программы «Дальневосточный гектар», рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
За три с лишним года реализации проекта земли получили почти 77 тыс. россиян, пишут «Известия». Анализ первых декларационных отчетов показал, что на участках уже открыты клуб парапланеризма, птицефабрика, пекарня, торговый центр. Эксперты считают, что настало время для корректировки целей программы.
Бум впереди
По программе «Дальневосточный гектар» земли получили более 76,6 тыс. россиян. Общая площадь предоставленных участков составила почти 54 тыс. га, что немногим больше территории Новосибирска. Наибольшим спросом у россиян по-прежнему пользуются бесплатные земли в Приморье, Якутии и Хабаровске.
Через три года после старта программы, а именно в июне 2019-го, началась декларационная кампания. За полгода около 400 получателей сдали отчеты об использовании гектаров, рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Первая декларация поступила от жительницы Хабаровского края, которая на своем участке обустроила детскую площадку и планирует также создать зоны для спорта и отдыха. В целом анализ отчетов граждан показал, что 49% взяли земли для строительства жилья, 38% - для развития сельского хозяйства, 13% - организации туристической и других видов предпринимательской деятельности.
Бум сдачи деклараций ожидается в феврале и июне этого года, так как программа была разделена на три этапа и большинство граждан получили гектары в 2017 году, отметили в агентстве.
«Гектарные» истории
«Известия» опросили участников программы и выяснили, как используются «дальневосточные гектары». Так, предприниматель с Камчатки Денис Меламед реализовал проект круглогодичного выращивания клубники под землей у подножия вулканов. Он рассказал, что теплица построена по специальной технологии, ниже точки замерзания грунта, что позволяет поддерживать в ней постоянную температуру. Первый урожай уже собран.
Однако сейчас проект на паузе, так как из-за сбоев электроэнергии всё оборудование, поддерживающее тепло на подземной «плантации», перегорело. Предприниматель планирует к весне заказать новые рассады ягоды из Италии и в мае-июне возобновить работу теплицы, а к осени, когда на Камчатке завершится сезон клубники, получить урожай.
Москвич Нарек ОГАНИСЯН на своем участке - необитаемом острове Чакмут общей площадью 3 га - развивает активный отдых. Первой была реализована идея с робинзонадой. Было получено более 3,5 тыс. онлайн-заявок на посещение острова. В августе 2019-го там принимали первых туристов.
По словам Нарека Оганисяна, квест-туризм на настоящем необитаемом острове - уникальный проект, аналогов которому пока в мире нет. «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому возможность начать бизнес, подчеркнул он.
Житель Камчатки Андрей ГУЛЕЙ на полученном «гектаре» в Елизовском районе строит взлетно-посадочную полосу для малой авиации. Он рассказал, что в рамках программы совместно с 11 семьями друзей и знакомых получил более 35 га земли.
- Идея проекта возникла из-за отсутствия полосы в нашем районе, с тех пор как в 2013 году закрылся местный аэродром, - пояснил Андрей Гулей. - Увлечение авиацией, полеты на дельтаплане интересны местной молодежи. Сейчас прочищаем место для прокладки асфальта.
Другие участники программы в регионах Дальнего Востока открыли птицефабрику, пекарню, клуб парапланеризма и торговый центр.
Время корректировки
Необходимо проанализировать итоги программы «Дальневосточный гектар» и скорректировать ее цели в сторону больших городов и агломераций, предложил доцент РАНХиГС Александр САВЧЕНКО. Он пояснил, что в современном мире центрами притяжения молодых и амбициозных специалистов становятся крупные проекты. Сегодня в этом направлении активно развивается Владивосток, есть неплохие шансы у Хабаровска.
А профессор Московского гуманитарного университета Алексей СКОПИН, напротив, считает, что центром притяжения должны стать отдаленные регионы ДФО, а не крупные агломерации. По его словам, идея «дальневосточного гектара» заключается именно в освоении «глухих» участков и создании баланса между населениями городов и сел.
Впрочем, по мнению Алексея Скопина, главный недостаток в реализации программы - отсутствие системности в освоении земель, инфраструктуры, широкого спектра госуслуг. Он пояснил, что сейчас земля раздается кусками в каждом отдельном регионе, из разрозненных участков сложно будет создать населенный пункт, инфраструктуру. Большинство граждан взяли «гектары» не для переезда в ДФО, а для бизнеса. Вероятность, что жители больших городов в случае успеха в предпринимательстве переедут на Дальний Восток есть, но она невысока.
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