www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.08 р. 100 JPY: 73.69 р.
EUR: 91.36 р. 10 CNY: 11.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Приморцы внесли свои предложения в проект бюджета региона

22 Октября 2020, 20:43 | Дальний Восток

Каждый житель края может принять участие в формирование главного финансового документа края

В Приморье стартовала серия общественных слушаний бюджета региона на 2021 год. Каждый житель края может внести свои предложения в проект главного финансового документа региона. Первое мероприятие состоялось 21 октября, оно касалось сферы образования. Позже аналогичные обсуждения пройдут относительно и других направлений жизни региона.

Формирование бюджета края сейчас в самом разгаре. Уже завершилась первая его часть – органы исполнительной власти защитили свои текущие и инвестиционные расходы. Следующим этапом и стало обсуждение социально важных направлений с общественностью.

21 октября в слушаниях приняли участие около пяти тысяч человек. Это общественники, представители экспертных сообществ. Большая часть участников присоединилась онлайн — следить за трансляцией мероприятия можно было в аккаунте правительства Приморья в Instagram. Там же можно было задать вопрос председателю правительства Вере ЩЕРБИНА и представителям профильных ведомств.

Жители края направили около сотни вопросов. Например, жительница Артёма спросила, стоит ли ждать открытия технопарка «Кванториум» в её городе. Министр образования Приморья Наталья БОНДАРЕНКО заверила, что в Артёме «Кванториуму» — быть.

«В планах создавать технопарки в больших городах, такие требования диктует нам федеральный центр – численность населения территории должна составлять не менее 50 тысяч человек. Артем, безусловно, подходит, и будет включен в заявку для Министерства просвещения России. Надеюсь, шанс создать такие центры еще в Находке, Арсеньеве, Уссурийске у нас есть», – обозначила она.

Ещё один актуальных вопрос для родителей — устройство детей в детские сады. Этому было посвящено несколько вопросов.

«Обеспечение местами в детсадах малышей до трех лет – одна из целей национального проекта “Демография”. В этом году много строек, к сожалению, сорвались из-за эпидемии COVID-19 и перенесены на следующий год. Однако решать проблему необходимо, и мы поставили новую задачу перед муниципалитетами – максимально задействовать под дошкольные учреждения все свободные площади, которые есть в районе, первые этажи жилых домов. Также выстраиваем взаимоотношения с бизнесом, прорабатываем другие механизмы, чтобы закрыть существующую очередь», – подчеркнула Вера ЩЕРБИНА.

Максимальная открытость — один из ключевых принципов работы регионального правительства. Власти подчёркивают, что жители региона должны понимать, на что расходуются бюджетные деньги.

 «Мы стараемся не только исполнять бюджетные обязательства и говорить о сухих цифрах, но и рассказывать о реальных делах и мероприятиях, которые удалось реализовать. Ведь за каждой цифрой стоит построенный социальный объект, будь то школа или больница, оказанная помощь, созданные условия для комфортной жизни граждан», – подчеркивает Вера ЩЕРБИНА.

Следующие слушания пройдут 23 октября. Участники обсудят вопросы труда и социальной сферы в Приморье. Следить за онлайн-трансляцией можно в аккаунте правительства в Instagram .

 

Автор:
Теги: политика  бюджет  правительство 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews