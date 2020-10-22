Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы внесли свои предложения в проект бюджета региона
Каждый житель края может принять участие в формирование главного финансового документа края
В Приморье стартовала серия общественных слушаний бюджета региона на 2021 год. Каждый житель края может внести свои предложения в проект главного финансового документа региона. Первое мероприятие состоялось 21 октября, оно касалось сферы образования. Позже аналогичные обсуждения пройдут относительно и других направлений жизни региона.
Формирование бюджета края сейчас в самом разгаре. Уже завершилась первая его часть – органы исполнительной власти защитили свои текущие и инвестиционные расходы. Следующим этапом и стало обсуждение социально важных направлений с общественностью.
21 октября в слушаниях приняли участие около пяти тысяч человек. Это общественники, представители экспертных сообществ. Большая часть участников присоединилась онлайн — следить за трансляцией мероприятия можно было в аккаунте правительства Приморья в Instagram. Там же можно было задать вопрос председателю правительства Вере ЩЕРБИНА и представителям профильных ведомств.
Жители края направили около сотни вопросов. Например, жительница Артёма спросила, стоит ли ждать открытия технопарка «Кванториум» в её городе. Министр образования Приморья Наталья БОНДАРЕНКО заверила, что в Артёме «Кванториуму» — быть.
«В планах создавать технопарки в больших городах, такие требования диктует нам федеральный центр – численность населения территории должна составлять не менее 50 тысяч человек. Артем, безусловно, подходит, и будет включен в заявку для Министерства просвещения России. Надеюсь, шанс создать такие центры еще в Находке, Арсеньеве, Уссурийске у нас есть», – обозначила она.
Ещё один актуальных вопрос для родителей — устройство детей в детские сады. Этому было посвящено несколько вопросов.
«Обеспечение местами в детсадах малышей до трех лет – одна из целей национального проекта “Демография”. В этом году много строек, к сожалению, сорвались из-за эпидемии COVID-19 и перенесены на следующий год. Однако решать проблему необходимо, и мы поставили новую задачу перед муниципалитетами – максимально задействовать под дошкольные учреждения все свободные площади, которые есть в районе, первые этажи жилых домов. Также выстраиваем взаимоотношения с бизнесом, прорабатываем другие механизмы, чтобы закрыть существующую очередь», – подчеркнула Вера ЩЕРБИНА.
Максимальная открытость — один из ключевых принципов работы регионального правительства. Власти подчёркивают, что жители региона должны понимать, на что расходуются бюджетные деньги.
«Мы стараемся не только исполнять бюджетные обязательства и говорить о сухих цифрах, но и рассказывать о реальных делах и мероприятиях, которые удалось реализовать. Ведь за каждой цифрой стоит построенный социальный объект, будь то школа или больница, оказанная помощь, созданные условия для комфортной жизни граждан», – подчеркивает Вера ЩЕРБИНА.
Следующие слушания пройдут 23 октября. Участники обсудят вопросы труда и социальной сферы в Приморье. Следить за онлайн-трансляцией можно в аккаунте правительства в Instagram .
Новости партнеров
Новости тематики
- Приморцы внесли свои предложения в проект бюджета региона
- ВМТП взыщет 19 миллиардов с FESCO
- Добровольно непринудительно: "Востокцемент" погасил иск в 1,4 млрд рублей
- Работники нефтяной отрасли встретили профессиональный праздник
- Стратегические компании Приморья предлагают обезопасить
- Крупная компания в Приморье сменила название
- Порты Приморья обеспечили основную загрузку Дальневосточному бассейну
- ННК присоединилась к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
- ННК изменила правила обслуживания на АЗС в связи с угрозой распространения коронавируса
- В Якутии освободили малый и средний бизнес от проверок
Новости раздела
- Приморцы внесли свои предложения в проект бюджета региона
- ВМТП взыщет 19 миллиардов с FESCO
- Добровольно непринудительно: "Востокцемент" погасил иск в 1,4 млрд рублей
- Людмила Талабаева: времена "варварской" перевалки угля остались в прошлом
- Наблюдательный совет ПАО "ВМТП" не подтвердил увольнение гендиректора Заирбека Юсупова
- Экотерроризм или забота о природе: что представляет собой экодвижение в Приморье
- Правительство ухватило компанию "АЛРОСА" за алмазы
- "Всеволод Сибирцев" за три месяца на промысле в Тихом океане выпустил 25 млн банок
- Улов доплыл до школы
- В Южно-Сахалинске открыт самый восточный дата-центр России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пляж и бетонная набережная будут обустроены в бухте Аякс на Русском острове
- Отопительный сезон во Владивостоке стартует на этой неделе
- Денег дадут: глава Приморья добился выделения ещё 1.2 миллиарда на решение проблемы дольщиков
- В Приморском крае выявлено 110 новых случаев COVID-19
- COVID-19 в Приморье: Еще одна жертва и 104 новых случая заболевания коронавирусом
- COVID-19 в Приморье: Медики работают на пределе человеческих возможностей
- COVID-19: Рекорд по числу заболевших за сутки зафиксирован в Приморье
- Судостроители Приморья завершили ремонт подводной лодки Тихоокеанского флота
- Фестиваль "Приморский урожай" развернется в предстоящие выходные дни во Владивостоке
- Резидентов свободного порта Владивосток лишат важной преференции