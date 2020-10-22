Приморцы внесли свои предложения в проект бюджета региона

Каждый житель края может принять участие в формирование главного финансового документа края

В Приморье стартовала серия общественных слушаний бюджета региона на 2021 год. Каждый житель края может внести свои предложения в проект главного финансового документа региона. Первое мероприятие состоялось 21 октября, оно касалось сферы образования. Позже аналогичные обсуждения пройдут относительно и других направлений жизни региона.

Формирование бюджета края сейчас в самом разгаре. Уже завершилась первая его часть – органы исполнительной власти защитили свои текущие и инвестиционные расходы. Следующим этапом и стало обсуждение социально важных направлений с общественностью.

21 октября в слушаниях приняли участие около пяти тысяч человек. Это общественники, представители экспертных сообществ. Большая часть участников присоединилась онлайн — следить за трансляцией мероприятия можно было в аккаунте правительства Приморья в Instagram. Там же можно было задать вопрос председателю правительства Вере ЩЕРБИНА и представителям профильных ведомств.

Жители края направили около сотни вопросов. Например, жительница Артёма спросила, стоит ли ждать открытия технопарка «Кванториум» в её городе. Министр образования Приморья Наталья БОНДАРЕНКО заверила, что в Артёме «Кванториуму» — быть.

«В планах создавать технопарки в больших городах, такие требования диктует нам федеральный центр – численность населения территории должна составлять не менее 50 тысяч человек. Артем, безусловно, подходит, и будет включен в заявку для Министерства просвещения России. Надеюсь, шанс создать такие центры еще в Находке, Арсеньеве, Уссурийске у нас есть», – обозначила она.

Ещё один актуальных вопрос для родителей — устройство детей в детские сады. Этому было посвящено несколько вопросов.

«Обеспечение местами в детсадах малышей до трех лет – одна из целей национального проекта “Демография”. В этом году много строек, к сожалению, сорвались из-за эпидемии COVID-19 и перенесены на следующий год. Однако решать проблему необходимо, и мы поставили новую задачу перед муниципалитетами – максимально задействовать под дошкольные учреждения все свободные площади, которые есть в районе, первые этажи жилых домов. Также выстраиваем взаимоотношения с бизнесом, прорабатываем другие механизмы, чтобы закрыть существующую очередь», – подчеркнула Вера ЩЕРБИНА.

Максимальная открытость — один из ключевых принципов работы регионального правительства. Власти подчёркивают, что жители региона должны понимать, на что расходуются бюджетные деньги.

«Мы стараемся не только исполнять бюджетные обязательства и говорить о сухих цифрах, но и рассказывать о реальных делах и мероприятиях, которые удалось реализовать. Ведь за каждой цифрой стоит построенный социальный объект, будь то школа или больница, оказанная помощь, созданные условия для комфортной жизни граждан», – подчеркивает Вера ЩЕРБИНА.

Следующие слушания пройдут 23 октября. Участники обсудят вопросы труда и социальной сферы в Приморье. Следить за онлайн-трансляцией можно в аккаунте правительства в Instagram .