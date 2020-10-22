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ВМТП взыщет 19 миллиардов с FESCO

22 Октября 2020, 20:30 | Дальний Восток

Долг стал ключевой причиной корпоративного конфликта в группе компаний

«Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) обратился в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать 19,2 млрд рублей с головной структуры группы FESCO — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). Сам порт так же входит в состав FESCO.

«20 октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) к головной структуре Транспортной группы FESCO – ПАО "Дальневосточное морское пароходство”. Заявлено исковое требование о взыскание около 19,2 миллиарда рублей с ДВМП. Срок возврата данных средств истёк 7 октября 2020 года», — сообщили в пресс-службе ВМТП.

Эти деньги ВМТП ранее выдал ДВМП, однако после в пароходстве долг возвращать отказались. Генеральный директор ВМТП Заирбек ЮСУПОВв в конце сентября подготовил иск с целью истребовать средства. Группа FESCO, в свою очередь, в кратчайшие сроки собрала заседание наблюдательного совета, на котором и было принято решение об увольнении ЮСУПОВА задним числом.

Эксперты полагают, что, в случае, если ДВМП не вернёт долг, ВМТП сможет получить контроль над всей группой FESCO, чего руководство структуры не намерено допустить.

«Нет сомнений, что подконтрольный FESCO Роман Кухарук сейчас будет пытаться остановить движения по данному иску – возвращать в порт деньги FESCO совсем не хочется, а Кухарук явно будет отстаивать интересы руководства FESCO, но никак не трудового коллектива ВМТП», — сообщил сотрудник FESCO, пожелавший остаться анонимным.

 

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Теги: иск  экономика  порт 



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