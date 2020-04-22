ННК присоединилась к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

ННК бесплатно заправит автомобили добровольцев на своих АЗС, расположенных на территории Камчатского края

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе набирает обороты. Специально созданный в период пандемии коронавирусной инфекции ресурс объединяет волонтеров Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Ассоциации волонтерских центров и Объединенного народного фронта. В условиях распространяющейся пандемии COVID-19 российские автоволонтеры покупают и доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные медикаменты людям, находящимся в зоне риска.

Группа ННК не осталась в стороне – Камчатка стала первым регионом присутствия компании, где добровольцы смогут бесплатно заправлять свои автомобили на АЗС сети для доставки продуктов и лекарств остро нуждающимся в помощи жителям края. Согласно предварительным расчетам, на нужды волонтерского движения необходимо 100 литров топлива в неделю, и эту потребность полностью покроет ННК.





«Количество заявок от граждан, находящихся сегодня в условиях повышенной опасности, растет с каждым днем – все больше людей узнает о том, что им готовы помочь, и волонтерам важно оперативно реагировать на просьбы о помощи. Понимая это, мы обеспечиваем автомобили волонтерского движения на Камчатке топливом, чтобы необходимая помощь быстро поступила к тем, кому особенно тяжело в период пандемии», - отметили в ННК.

Статистика показывает рост заболеваемости на территории Дальнего Востока и в этих условиях Группа компаний ННК продолжает предпринимать необходимые усилия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: санитарная обработка помещений внутри, топливно-раздаточных колонок и заправочных пистолетов снаружи, использование антисептиков, ношение защитных масок и перчаток – обязательные меры профилактики заражения на АЗС сети ННК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.