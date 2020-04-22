www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 76.26 р. 100 JPY: 71.02 р.
EUR: 82.62 р. 10 CNY: 10.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ННК присоединилась к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

22 Апреля 2020, 14:28 | Дальний Восток

ННК бесплатно заправит автомобили добровольцев на своих АЗС, расположенных на территории Камчатского края

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе набирает обороты. Специально созданный в период пандемии коронавирусной инфекции ресурс объединяет волонтеров Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Ассоциации волонтерских центров и Объединенного народного фронта. В условиях распространяющейся пандемии COVID-19 российские автоволонтеры покупают и доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные медикаменты людям, находящимся в зоне риска.

Группа ННК не осталась в стороне – Камчатка стала первым регионом присутствия компании, где добровольцы смогут бесплатно заправлять свои автомобили на АЗС сети для доставки продуктов и лекарств остро нуждающимся в помощи жителям края. Согласно предварительным расчетам, на нужды волонтерского движения необходимо 100 литров топлива в неделю, и эту потребность полностью покроет ННК.


 

«Количество заявок от граждан, находящихся сегодня в условиях повышенной опасности, растет с каждым днем – все больше людей узнает о том, что им готовы помочь, и волонтерам важно оперативно реагировать на просьбы о помощи. Понимая это, мы обеспечиваем автомобили волонтерского движения на Камчатке топливом, чтобы необходимая помощь быстро поступила к тем, кому особенно тяжело в период пандемии», - отметили в ННК.  

Статистика показывает рост заболеваемости на территории Дальнего Востока и в этих условиях Группа компаний ННК продолжает предпринимать необходимые усилия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: санитарная обработка помещений внутри, топливно-раздаточных колонок и заправочных пистолетов снаружи, использование антисептиков, ношение защитных масок и перчаток – обязательные меры профилактики заражения на АЗС сети ННК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: бензин  #МыВместе  волонтеры  врачи  здравоохранение  ннк  коронавирус  АЗС  профилактика  медицина  Камчатка 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]