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Добровольно непринудительно: "Востокцемент" погасил иск в 1,4 млрд рублей
Выплатить штраф от Генпрокуратуры удалось за счет открытия кредитной линии и продажи оборудования
«Востокцемент» перечислил на счет федерального казначейства Приморского края 1, 4 млрд рублей. Выплатить штраф холдинг должен был по решению Генпрокуратуры. Для того, чтобы не парализовать производство, руководство «Востокцемента» привлекло кредитные средства и было вынуждено продать часть оборудования
Сумма в 1,4 млрд рублей уже поступила на счет казначейства Приморского края. Как отмечают представители компании, вывести из финансовых потоков такую значительную сумму было бы крайне проблематично – пришлось бы останавливать хозяйственную деятельность предприятия. Однако такое решение было неприемлемо, так как «Востокцемент» является градообразующим предприятием и обеспечивает работой тысячи человек.
Чтобы не остановить производство и оплатить штраф, руководство холдинга оформило кредит на сумму 1,2 миллиарда рублей в банке «Санкт-Петербург». Помимо этого, было продано оборудование, не имеющее стратегического значения для производственного процесса, приостановлена реализацию инвестпроектов и отменена модернизация ряда объектов.
«Компании «Востокцемент» Генеральной прокуратурой РФ был предъявлен иск в размере более чем 3 млрд. рублей. В суде первой инстанции размер исковых требований был уменьшен до 1.4 млрд, несмотря на аргументированную позицию защиты о необоснованности претензий к предприятиям, основанную на законе и фактических обстоятельствах, исковые требования были удовлетворены. В начале октября суд апелляционной инстанции оставил решение в силе. В соответствии с законом мы обязаны внести эту сумму в доход Российской Федерации», - комментирует генеральный директор ООО «Востокцемент» Алексей СЫСОЕВ.
По словам руководителя холдинга, «Востокцемент» является производственным холдингом, выплатив иск, мы были вынуждены приостановить все инвестиционные проекты. Это значит, что в течение нескольких лет на заводах не будет производиться должной модернизации, обновления производственно-технологической базы, масштабных ремонтных работ, только необходимые, поддерживающие оборудование в рабочем состоянии.
«Сегодня наша основная задача – это сохранение рабочих мест и своевременная выплата заработной платы. Кроме того, вне зависимости от внешних факторов, как и у любого предприятия у нас существуют обязанности по выплате налоговых платежей и сборов в бюджет, платежей во внебюджетные фонды, а также по выполнению обязательств перед нашими поставщиками и клиентами», - отметил Алексей СЫСОЕВ.
Как говорит руководитель холдинга, в условиях работы в период пандемии сложившаяся ситуация такова, что строительным организациям приходится не просто. И в этот тяжёлый период времени «Востокцемент» продолжает работать с потребителями честно и открыто. Чтобы выполнять все ранее взятые на себя обязательства перед клиентами, было принято решение не увеличивать цены на основную продукцию в 2020 году.
«Мы готовимся к непростым временам и работе в режиме жёсткой экономии, на сегодняшний день все сотрудники сохранили свои рабочие места, заработная плата и налоги выплачиваются вовремя. Все взятые обязательства перед нашими партнёрами будут чётко выполняться», - прокомментировал РИА PrimaMedia генеральный директор ООО «Востокцемент» Алексей СЫСОЕВ.
Ранее Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с ГК «Востокцемент» в связи с делом экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Однако, Советский районный суд уменьшил сумму до 1,4 млрд рублей.
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