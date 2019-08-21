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Амурская область делает ставку на экспорт и газохимию
В этом году экспозиция будет посвящена экспортному потенциалу области и видению того, как крупные инвестпроекты повлияют на развитие Приамурья в будущем.
Павильон региона будет состоять из трех этажей. В его оформлении организаторы делают акцент на развитие в регионе экспортной тематики, главным символом которой являются транспортные контейнеры.
Первый этаж павильона познакомит посетителей с газохимической отраслью Приамурья. Гостям расскажут о газохимическом кластере в Свободненском районе области. Можно будет проследить путь сырья от Чагоянского месторождения по газопроводу «Сила Сибири» к Амурскому ГПЗ и газохимическому кластеру, а затем к предприятиям, которые будут использовать продукцию газопереработки для своего производства.
Второй этаж полностью покроет медиафасад, который будет транслировать информацию о трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ как внутри павильона, так и снаружи. При помощи сенсорной панели, которая выведет на экран цифры и визуализированные объекты, посетители смогут увидеть результаты работы Приамурья за последние пять лет и прогноз до 2035 года. Кроме того, будет показан вклад в развитие Приамурья автомобильного моста через реку Амур и канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ, по которой можно будет за 10 минут добраться из России в КНР.
На третьем этаже разместятся зона переговоров и стол для подписания соглашений, а также выставка с лучшими фотографиями промышленных строек области.
Также на выставочной площадке области установят отдельный павильон, где будут представлены лучшие товары амурских экспортеров, в том числе сельхозпроизводителей. На малой сцене рядом с площадкой с утра до вечера будут проходить интерактивные мероприятия и концертная программа. Для посетителей выступят коллективы детского цирка «Ап!» и школы танца «Стрекоза», солисты Амурской областной филармонии, рок-группа «Блокада Сердца». Будут работать интерактивные зоны, пройдет интеллектуальная игра «Котоквиз», а для участников стартового дня проведут квест по теме «История Дальнего Востока и Амурской области».
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