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Амурская область делает ставку на экспорт и газохимию

21 Августа 2019, 08:47 | Дальний Восток
Амурская область готовится к участию в выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится 3–8 сентября в рамках ВЭФ-2019

В этом году экспозиция будет посвящена экспортному потенциалу области и видению того, как крупные инвестпроекты повлияют на развитие Приамурья в будущем. 

Павильон региона будет состоять из трех этажей. В его оформлении организаторы делают акцент на развитие в регионе экспортной тематики, главным символом которой являются транспортные контейнеры.

Первый этаж павильона познакомит посетителей с газохимической отраслью Приамурья. Гостям расскажут о газохимическом кластере в Свободненском районе области. Можно будет проследить путь сырья от Чагоянского месторождения по газопроводу «Сила Сибири» к Амурскому ГПЗ и газохимическому кластеру, а затем к предприятиям, которые будут использовать продукцию газопереработки для своего производства.

Второй этаж полностью покроет медиафасад, который будет транслировать информацию о трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ как внутри павильона, так и снаружи. При помощи сенсорной панели, которая выведет на экран цифры и визуализированные объекты, посетители смогут увидеть результаты работы Приамурья за последние пять лет и прогноз до 2035 года. Кроме того, будет показан вклад в развитие Приамурья автомобильного моста через реку Амур и канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ, по которой можно будет за 10 минут добраться из России в КНР.

На третьем этаже разместятся зона переговоров и стол для подписания соглашений, а также выставка с лучшими фотографиями промышленных строек области.

Также на выставочной площадке области установят отдельный павильон, где будут представлены лучшие товары амурских экспортеров, в том числе сельхозпроизводителей. На малой сцене рядом с площадкой с утра до вечера будут проходить интерактивные мероприятия и концертная программа. Для посетителей выступят коллективы детского цирка «Ап!» и школы танца «Стрекоза», солисты Амурской областной филармонии, рок-группа «Блокада Сердца». Будут работать интерактивные зоны, пройдет интеллектуальная игра «Котоквиз», а для участников стартового дня проведут квест по теме «История Дальнего Востока и Амурской области».

Досье "Золотого Рога":  Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
 
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума
 

 

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Теги: газохимия  вэф  экспорт 






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