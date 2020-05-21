ННК бесплатно заправляет автоволонтеров на своих АЗС

В период роста зараженных коронавирусом такая помощь становится крайне важной

Группа компаний ННК, владеющая сетью одноименных заправок на территории Дальневосточного федерального округа, продолжает сотрудничество с Общероссийской акцией взаимопомощи #МыВместе.

Вслед за Камчаткой, где волонтеры движения уже получают топливо бренда ННК бесплатно, к акции подключились Приморье, Хабаровский край, Амурская область и Бурятия.

К сожалению, количество зараженных COVID-19 в Дальневосточном округе неуклонно растет, а значит, и просьб о помощи становится все больше – ежедневно операторы общероссийского волонтерского движения #МыВместе обрабатывают сотни заявок и звонков. Охватить как можно больше нуждающихся, ускорить и облегчить доставку продуктов, медикаментов пожилым и маломобильным гражданам, вынужденно отказавшимся от привычного образа жизни, стало возможным с помощью ННК – топливные карты для бесплатной заправки на АЗС сети переданы добровольцам в точках присутствия компании.

Медик-волонтер из Благовещенска Максим Байрамов отметил: «Поступает большое количество заявок от нуждающихся, и помимо автомобилей, которые выделило Правительство Амурской области, мы используем личный транспорт несколько раз в неделю. Спасибо АЗС ННК, помощь пришлась очень кстати».





В одном только Приамурье для волонтерских маршрутов используется около 60 автомобилей, которые необходимо заправлять. В среднем, на осуществление поездок добровольцев требуется около 100 литров бензина в неделю, и эту потребность обеспечила ННК.

«Сеть наших заправок на Дальнем Востоке насчитывает около 300 АЗС, в том числе, в отдаленных и труднодоступных районах, и сегодня каждая из них готова предоставить топливо бесплатно для оперативного обеспечения продуктами первой необходимости и жизненно важными медицинскими препаратами людей, находящихся в зоне риска», - подчеркнули в ННК.





К слову, сотрудничество с волонтерскими объединениями – тема для Группы ННК не новая, в компании накоплен весомый положительный опыт такого взаимодействия: в прошлом году бесплатным топливом были обеспечены добровольные поисковые отряды «Лиза Алерт» в Бурятии и Приморском крае - некоммерческие организации, ставящие своей задачей поиск пропавших людей.





«Сегодня бизнес и общественность объединяются в борьбе с пандемией, и такое сотрудничество, безусловно, приносит пользу тем, кому сейчас особенно тяжело, поэтому наше участие – это признательность добровольцам за самоотверженный труд», - уверены сотрудники Группы компаний ННК.



