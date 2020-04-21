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Два отделения "тысячекоечной" больницы в Приморье закрыты на карантин из-за коронавируса

21 Апреля 2020, 13:49 | Дальний Восток

Два отделения Владивостокской клинической больницы №2 – урологическое и хирургическое – закрыты на карантин. Данные меры связаны с тем, что накануне здесь выявлены несколько пациентов и медработников с положительным результатом на COVID-19.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, пациентов по данному профилю теперь принимают краевая клиническая больница №1, Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России, а также железнодорожная больница.

«В настоящее время специалисты территориального управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, устанавливают контактные лица, отслеживают всю цепочку взаимодействия и пациентов, и медперсонала», – сообщила заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Куратор здравоохранения подчеркнула, что все пациенты, контактные с заболевшими людьми, переведены в провизорный госпиталь, где ждут результатов диагностики.

Она также уточнила, что сегодня для пациентов с коронавирусной инфекцией отработана маршрутизация, так называемая медицинская «сортировка» пациентов.

«Все пациенты с установленным диагнозом, средней и тяжелой степени тяжести, остаются во Владивостоке в инфекционном госпитале ККБ №2, а пациенты с более легкой формой заболевания – безклиническим проявлением – направляются в Уссурийск, где также действует инфекционный госпиталь при горбольнице, оснащенный всем необходимым», – подчеркнула Анастасия Худченко.

Отмечено, что уже начал работу и госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в Находке.

«В настоящее время здесь получает медицинскую помощь один пациент с подтвержденным диагнозом “коронавирусная инфекция”, а также находятся восемь человек, которые имеют схожую симптоматику с новой инфекцией, но пока их диагноз лабораторно не подтвержден», – подчеркнула министр.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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