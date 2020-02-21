Владивосток снова оказался на дне рейтинга

Сильная конкуренция хостелов заставляет жителей города демпинговать на рынке аренды малогабаритного жилья

В своем новом исследовании эксперты федерального портала «Мир квартир» вновь подтвердили, что сдавать квартиры в аренду в дальневосточной столице крайне невыгодно по сравнению с другими 69 российскими городами с населением свыше 300 000 человек.

Выяснилось, что при сдаче в аренду своей малогабаритной квартиры площадью до 32 кв. метров, житель Владивостока окупит ее приобретение лишь через 19 лет при ее ежегодной доходности всего в 5,3%. Это меньше даже, чем в Москве с ее самым дорогим жильем, где окупаемость аренды малогабариток составляет 17 лет, а доходность - 5,9%.

Выяснилось, что в среднем по крупным городам России окупаемость такого жилья составляет 12 лет при доходности 8,4% годовых. Генеральный директор портала Павел ЛУЦЕНКО отметил, что за год выгода покупки таких квартир под сдачу в аренду возросла по сравнению с 2018 годом с 7,9% до 8,4%, а окупаемость улучшилась, сократившись на год. За прошлый год аренда однокомнатных квартир и студий площадью до 32 кв. метров по этим городам подорожала на 7%, а их средняя цена – только на 2%.

Лучшие окупаемость и доходность за последний год показал Череповец - соответственно 8 лет при 12,9% годовых.

Из других дальневосточных городов окупаемость малогабариток в течение 11 лет показали Хабаровск и Улан-Удэ при доходности 9,2% и 8,9%, а Якутск - 12 лет и 8,4%.

Эксперты считают, что малогабаритки выгоднее сдавать, чем квартиры большей площади, доходность которых по исследованным городам в среднем составляет лишь 5,6% годовых, но менее выгодно, чем комнаты, которые позволяют извлекать около 10% годовых.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



