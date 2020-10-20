Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Людмила Талабаева: времена "варварской" перевалки угля остались в прошлом
Сенатор от Приморья рассказала, как стивидоры в регионе борются с угольной пылью
Находкинские стивидоры продолжают демонстрировать успехи в борьбе с угольной пылью. Член Совета Федерации от Приморья Людмила ТАЛАБАЕВА в своём интервью газете «Золотой рог» подчеркнула, что времена «варварской перевалки» в регионе остались в прошлом.
«Для меня особенно важно, что невооруженным взглядом видны изменения в работе угольных портов Находки. Что остались в прошлом времена «варварской» перевалки. Я была в числе инициаторов перехода к цивилизованному ведению этого бизнеса и началу применения портовиками наилучших доступных технологий в своей работе. Потому что закрывать порты нельзя, это рабочие места и достойная заработная плата для тысяч жителей Находки и их семей. При этом от пыли не должны страдать и жители», — сказала сенатор.
Работа по ликвидации проблемы угольной пыли идёт не только в портах, но и в стенах Совета Федерации и Госдумы. Сейчас депутаты и сенаторы совместно со специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, представителями стивидорных компаний работают над поправками в федеральные законы, где будет конкретно прописано, что такое закрытая, защищённая перевалка. Так же законодатели сформируют обязательный перечень технологий, который стивидоры будут должны применять в своей работе. Все эти меры позволят по-настоящему перезагрузить отрасль.
«Чтобы от населения не было жалоб на пыль. Это станет основной повесткой для депутатов и сенаторов следующего созыва Парламента», — подчеркнула Людмила ТАЛАБАЕВА.
Сегодня ряд портов в Находке уже успешно внедряет технологии по пылеподавлению. Наиболее успешно с этой задачей справляется АО «Терминал Астафьева». Сейчас на предприятии продолжаются работы по строительству навеса над зоной выгрузки. В начале октября рабочие завершали демонтаж опалубки капители на первой опоре и устройство лесов и опалубки на последующих опорах конструкции. Особенность возводимого навеса заключена в том, что он полностью закроет пылящую зону выгрузки. Проект является уникальным для всей страны.
В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов. Также там постоянно действуют около двадцати снежных пушек и пылесборная машина Centurion.
Ранее, в июле 2020, ход работ по возведению навеса оценил губернатор Олег КОЖЕМЯКО, он осмотрел предприятие и пообщался с его коллективом. На недавнем заседании краевого Экологического совета глава региона также отметил успехи «Терминала Астафьева» и поставил предприятие в пример другим стивидорам. Губернатор уже неоднократно давал понять, что только компании, которые действуют в интересах жителей региона, смогут рассчитывать на поддержку властей.
Новости партнеров
Новости тематики
- Людмила Талабаева: времена "варварской" перевалки угля остались в прошлом
- Наблюдательный совет ПАО "ВМТП" не подтвердил увольнение гендиректора Заирбека Юсупова
- Экотерроризм или забота о природе: что представляет собой экодвижение в Приморье
- Правительство ухватило компанию "АЛРОСА" за алмазы
- Проект для дважды упорных
- Нацпроекты выливаются во что-то большее
- Круглогодичный выставочный комплекс будет построен на Камчатке
- КРДВ предупреждает: На Дальнем Востоке зафиксированы случаи нового мошенничества
- Крупные выставочные центры могут стать точками роста для экономики ДФО
- Кабмин утвердил передачу аэропорта Магадана в собственность региона
Новости раздела
- Людмила Талабаева: времена "варварской" перевалки угля остались в прошлом
- Наблюдательный совет ПАО "ВМТП" не подтвердил увольнение гендиректора Заирбека Юсупова
- Экотерроризм или забота о природе: что представляет собой экодвижение в Приморье
- Правительство ухватило компанию "АЛРОСА" за алмазы
- "Всеволод Сибирцев" за три месяца на промысле в Тихом океане выпустил 25 млн банок
- Улов доплыл до школы
- В Южно-Сахалинске открыт самый восточный дата-центр России
- Проект для дважды упорных
- Рыбаков повернули к верфям
- Якутия не хочет уступать крылья Сахалину
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Идея на два миллиона
- Гастрономический праздник "с клешнями"
- Хозяйка Красноармейки
- О, спорт, ты – прибыль!
- COVID-19: 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Приморье
- От крупных франшиз до местного колорита
- "Земским учителям" в Приморье выплатили по 2 млн рублей
- Пляж и бетонная набережная будут обустроены в бухте Аякс на Русском острове
- "Земский доктор" расширяет горизонты
- Во Владивостоке десять дней будут проверять качество питания в школах