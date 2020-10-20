Людмила Талабаева: времена "варварской" перевалки угля остались в прошлом

Сенатор от Приморья рассказала, как стивидоры в регионе борются с угольной пылью

Находкинские стивидоры продолжают демонстрировать успехи в борьбе с угольной пылью. Член Совета Федерации от Приморья Людмила ТАЛАБАЕВА в своём интервью газете «Золотой рог» подчеркнула, что времена «варварской перевалки» в регионе остались в прошлом.

«Для меня особенно важно, что невооруженным взглядом видны изменения в работе угольных портов Находки. Что остались в прошлом времена «варварской» перевалки. Я была в числе инициаторов перехода к цивилизованному ведению этого бизнеса и началу применения портовиками наилучших доступных технологий в своей работе. Потому что закрывать порты нельзя, это рабочие места и достойная заработная плата для тысяч жителей Находки и их семей. При этом от пыли не должны страдать и жители», — сказала сенатор.

Работа по ликвидации проблемы угольной пыли идёт не только в портах, но и в стенах Совета Федерации и Госдумы. Сейчас депутаты и сенаторы совместно со специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, представителями стивидорных компаний работают над поправками в федеральные законы, где будет конкретно прописано, что такое закрытая, защищённая перевалка. Так же законодатели сформируют обязательный перечень технологий, который стивидоры будут должны применять в своей работе. Все эти меры позволят по-настоящему перезагрузить отрасль.

«Чтобы от населения не было жалоб на пыль. Это станет основной повесткой для депутатов и сенаторов следующего созыва Парламента», — подчеркнула Людмила ТАЛАБАЕВА.

Сегодня ряд портов в Находке уже успешно внедряет технологии по пылеподавлению. Наиболее успешно с этой задачей справляется АО «Терминал Астафьева». Сейчас на предприятии продолжаются работы по строительству навеса над зоной выгрузки. В начале октября рабочие завершали демонтаж опалубки капители на первой опоре и устройство лесов и опалубки на последующих опорах конструкции. Особенность возводимого навеса заключена в том, что он полностью закроет пылящую зону выгрузки. Проект является уникальным для всей страны.

В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов. Также там постоянно действуют около двадцати снежных пушек и пылесборная машина Centurion.

Ранее, в июле 2020, ход работ по возведению навеса оценил губернатор Олег КОЖЕМЯКО, он осмотрел предприятие и пообщался с его коллективом. На недавнем заседании краевого Экологического совета глава региона также отметил успехи «Терминала Астафьева» и поставил предприятие в пример другим стивидорам. Губернатор уже неоднократно давал понять, что только компании, которые действуют в интересах жителей региона, смогут рассчитывать на поддержку властей.