Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крупная компания в Приморье сменила название
Новое имя более точно отражают специфику деятельности предприятия
ООО «Газпром газэнергосеть гелий», резидент территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае, сменило название на «Газпром гелий сервис».
Новое название и обновленный логотип утверждены в соответствии с фирменным стилем ПАО «Газпром» и более точно отражают специфику деятельности предприятия - единого оператора по транспортировке жидкого гелия производства Амурского газоперерабатывающего завода.
ООО «Газпром газэнергосеть гелий» образовано в 2015 году в качестве уполномоченной компании по реализации на территории Приморского края инвестиционного проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)». Логистический центр возводится в рамках Восточной газовой программы «Газпрома».
«Газпром гелий сервис» является дочерним обществом ООО «Газпром межрегионгаз».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Крупная компания в Приморье сменила название
- Порты Приморья обеспечили основную загрузку Дальневосточному бассейну
- ННК присоединилась к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
- ННК изменила правила обслуживания на АЗС в связи с угрозой распространения коронавируса
- В Якутии освободили малый и средний бизнес от проверок
- Московская компания хочет обанкротить дальневосточную авиакомпанию
- Прибыльность крабового бизнеса сильно упала
- "Систему-112" ввели в постоянную работу на Сахалине и Курилах
- Русская Рыбопромышленная Компания централизовала функции управления во Владивостоке
- ННК рассказала гостям ВЭФ о своих проектах - от Арктики до Дальнего Востока
Новости раздела
- Крупная компания в Приморье сменила название
- Крупные выставочные центры могут стать точками роста для экономики ДФО
- Кабмин утвердил передачу аэропорта Магадана в собственность региона
- Условия "гектарной" ипотеки под 2% могут упростить
- Регионам Сибири и ДФО выделят 1,7 млрд руб на восстановление дорог
- ВЭБ.РФ стал победителем конкурса ADFIAP за проект в сфере образования в Якутии
- "Ростелеком" откроет региональный центр обработки данных на Сахалине
- Со 2 июля автомобили и пиво бизнесмены больше не смогут задекларировать на Сахалине
- На Дальневосточной железной дороге новый топ-менеджер
- Жителям Камчатки пообещали "Доступную рыбу"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья
- В Арсеньеве 142 заболевших коронавирусом
- В море и на берегу
- Константин Шестаков: "Я буду отдыхать в Приморье"
- Проверку гостиниц и баз отдыха необходимо ускорить
- COVID - по батюшке и по матушке
- Приморцы поддерживают действия силовиков в отношении "дела Фургала"
- Хабаровский край поддержит пчеловодство
- Известного банкира из Приморья забрали в Санкт-Петербург
- Власти уже не знают, чем еще завлечь большие деньги на остров Русский