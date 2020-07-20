Крупная компания в Приморье сменила название

Новое имя более точно отражают специфику деятельности предприятия

ООО «Газпром газэнергосеть гелий», резидент территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае, сменило название на «Газпром гелий сервис».

Новое название и обновленный логотип утверждены в соответствии с фирменным стилем ПАО «Газпром» и более точно отражают специфику деятельности предприятия - единого оператора по транспортировке жидкого гелия производства Амурского газоперерабатывающего завода.

ООО «Газпром газэнергосеть гелий» образовано в 2015 году в качестве уполномоченной компании по реализации на территории Приморского края инвестиционного проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)». Логистический центр возводится в рамках Восточной газовой программы «Газпрома».

«Газпром гелий сервис» является дочерним обществом ООО «Газпром межрегионгаз».



