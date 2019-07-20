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Получить месторождения в Арктике и на Дальнем Востоке стало проще
Действие заявительного принципа предоставления участков недр для целей геологического изучения на условиях предпринимательского риска расширено на площади с выявленными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых категорий Р1 и Р2 на территории Дальнего Востока и Арктики.
Соответствующие изменения были внесены в приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ, регламентирующий порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр. Комплекс мер по совершенствованию законодательства в области геологоразведки, в том числе расширение так называемого заявительного принципа на участки недр с прогнозными ресурсами Р1 и Р2, был разработан Минвостокразвития России и Минприроды РФ по итогам профильной сессии, прошедшей на четвертом Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года.
«Для развития экономики Арктики и Дальнего Востока принято важное решение. Это очень хороший стимул для частных инвестиций в геологоразведку и доразведку месторождений. Ожидаем 20–30% прирост таких инвестиций ежегодно», – отметил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, пояснив, что изменения касаются только твердых полезных ископаемых.
Прогнозные ресурсы участков недр (то есть участки, где нет подтвержденных запасов полезных ископаемых) по степени их обоснованности подразделяются на три группы: Р1, Р2 и Р3. Прогнозные ресурсы категории P3 учитывают лишь потенциальную возможность открытия месторождений того или иного вида полезного ископаемого. Заявительный порядок их предоставления был введен ранее. Р2 и Р1 – такие участки недр, где вероятность нахождения и подтверждения запасов более высокая.
«Возможности расширения заявительного принципа на участки недр, содержащих ресурсы полезных ископаемых высоких категорий Р1 и Р2, найдены. Соответствующие изменения в нормативные акты уже действуют. Это кратно увеличит вложение средств инвесторов и повысит экономические показатели развития территории стратегических регионов. Планируем согласно Стратегии развития МСБ страны до 2035 года на каждый рубль бюджетных средств привлекать не менее 10 рублей инвестиций. Регионы от этого получат новый импульс развития», – прокомментировал Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Ранее участки недр с прогнозными ресурсами Р1 и Р2 предоставлялись исключительно по результатам аукционов. После изменения порядка рассмотрения заявок любые участки недр, где пока нет подтвержденных запасов, но есть прогнозные ресурсы Р1 и Р2, могут предоставляться без аукционов. Их получает тот, кто первым подал на них заявку. При этом одно лицо может получить не более трех участков недр в течение календарного года.
Минерально-сырьевая база твердых полезных ископаемых Арктической зоны РФ значительна. По данным ФГБУ «Росгеолфонд», государственным балансом запасов учитывается более 980 месторождений твердых полезных ископаемых и более 280 объектов с апробированными прогнозными ресурсами. Недра Арктики заключают в себе 97,3% запасов платиноидов, 43% запасов олова, значительное количество никеля, титана, апатитовых руд и руд редкоземельных металлов. Разведанными запасами обеспечивается почти 98% добычи платины, 100% титана, циркония, редкоземельных металлов, апатитовых руд, более 97% никеля.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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