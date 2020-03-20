Дальнему Востоку строят паромы

В конце следующего года новые грузопассажирские суда обещано передать заказчику

На судостроительном заводе имени Б.Е. БУТОМЫ в Керчи состоялась торжественная церемония закладки грузопассажирского судна проекта CNF22, заказчиком строительства которого стало ФКУ «Дирекция госзаказчика».

Это будет автомобильно-пассажирский паром, как отмечается, с «бульбообразной носовой оконечностью и транцевой кормой, с избыточным надводным бортом, с носовым расположением жилой надстройки, машинным отделением в корме, с двухвинтовой дизельной пропульсивной установкой, кормовым и носовым подруливающими устройствами, оборудованный угловой аппарелью, расположенной в корме по правому борту».

Именно за такое судно проголосовали 70% жителей Камчатки, которые делали выбор между различными решениями в ходе проведенного онлайн-голосования. Авто-пассажирский паром сможет повысить мобильность населения, создаст альтернативу воздушному транспорту и позволит улучшить обслуживание туристов.

Проект этого парома выполнила компания ООО «Морское инженерное бюро» из Одессы, действующая через свое представительство в России - ЗАО «Морское инженерное бюро-дизайн-СПб» из Санкт-Петербурга.

Предназначен он для единовременной перевозки 150 пассажиров, различных автомобилей, автобусов, колесной и гусеничной техники, а также 20-40-футовых контейнеров. Это судно будет иметь удобную кормовую схему обработки грузов. А использовать его предполагается в основном на линиях между Приморским краем, Сахалином и Камчаткой. Автономность по запасам топлива, масла и провизии у него будет составлять 25 суток, и 5 суток - по запасам воды.

Государственный контракт с заводом в Крыму стоимостью 3,1 млн рублей на строительство этого судна был заключен 13 августа 2019 года, а сдать его заказчику требуется 15 декабря следующего года.

А до этого события, 18 декабря 2019 года, еще один паром для Дальнего Востока проекта NE-020.2 компании, выполненного компанией «Нордик Инжиниринг», был заложен на Окской судоверфи в Навашино. Как недавно сообщалось, в конце февраля модель этого грузопассажирского судна успешно проходила бассейновые испытания в нижегородском Университете им. Р.Е. Алексеева.

Это судно будет небольшим - ледокольного типа, предназначенное для одновременной перевозки 36 пассажиров, для которых предусмотрены блок-каюта класса люкс, три полулюкса, 15 двухместных кают и каюта матери и ребенка - с индивидуальными санузлами и душем. Высокий комфорт будут обеспечивать столовая с зоной отдыха, буфет, лобби, прогулочные зоны. Предусмотрены одноместная санитарная каюта-изолятор, стационар на одно койко-место и амбулатория.

Этот паром повышенной маневренности будет оборудован грузовым краном, который позволит совершать грузовые операции на необорудованном для этого берегу. Он также сможет брать на борт до 27 контейнеров. Два трюма общим объемом 1405 кубометров позволят перевозить различные генеральные грузы.

Предполагается, что это судно в основном будет использоваться для связи Петропавловска-Камчатского с Северо-Курильском и Командорскими островами. Оно также должно быть сдано заказчику к середине декабря следующего года.

Паромы будут передаваться ГУП КК «Камчаттрансфлот», определенному в качестве их балансодержателя и эксплуатанта.

На фото: Такие новые морские паромы будут бороздить дальневосточные моря.

Фото из сети Интернет