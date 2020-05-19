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Предприниматели Дальнего Востока могут оценить эффективность программ поддержки бизнеса
Заполнение анкеты займёт не более 5 минут
Предпринимателей ДФО приглашают оценить эффективность программ, реализуемых Правительством и Банком России для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Результаты опроса будут использованы для совершенствования действующих и разработки новых мер.
Представители дальневосточного бизнеса смогут не только дать свою оценку программам кредитных каникул или льготного кредитования, но и сообщить о трудностях, с которым пришлось столкнуться в процессе общения с банками. Заполнение анкеты займёт не более 5 минут.
Анкетирование бизнеса проводят Дальневосточное главное управление Банка России и Уполномоченный по защите прав предпринимателей.
«Крайне важно получать не только количественную, но и качественную связь от предпринимателей из регионов. Именно от того, насколько удобно и просто им будет получить необходимую поддержку, зависит эффективность нововведений», ― отметил начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.
Пройти опрос можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5ebcdc13419803132ca3857f/
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