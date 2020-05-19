Предприниматели Дальнего Востока могут оценить эффективность программ поддержки бизнеса

Заполнение анкеты займёт не более 5 минут

Предпринимателей ДФО приглашают оценить эффективность программ, реализуемых Правительством и Банком России для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Результаты опроса будут использованы для совершенствования действующих и разработки новых мер.

Представители дальневосточного бизнеса смогут не только дать свою оценку программам кредитных каникул или льготного кредитования, но и сообщить о трудностях, с которым пришлось столкнуться в процессе общения с банками. Заполнение анкеты займёт не более 5 минут.

Анкетирование бизнеса проводят Дальневосточное главное управление Банка России и Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

«Крайне важно получать не только количественную, но и качественную связь от предпринимателей из регионов. Именно от того, насколько удобно и просто им будет получить необходимую поддержку, зависит эффективность нововведений», ― отметил начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.

Пройти опрос можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5ebcdc13419803132ca3857f/