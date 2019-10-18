Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сразу пять детсадов возводят во Владивостоке
Во Владивостоке после перерыва в несколько лет вновь возобновилось активное строительство детских садов. Сейчас в разных районах города идет строительство сразу пяти дошкольных учреждений. Объекты возводят на улицах Кипарисовой, Маковского, Крыгина, в Патрокле и Снеговой Пади. Темпы работ еженедельно контролирует лично глава города Олег ГУМЕНЮК.
Как сообщили в администрации города, уже сейчас все дети с трех лет обеспечены местами в детских садах. Однако потребность такая остается преимущественно в новых растущих микрорайонах. Кроме того, сейчас стоит новая общегосударственная задача – максимально обеспечить семьи ясельными группами – для детей с двух лет.
На Маковского, 157а, в районе Океанской, строители должны сдать объект уже к Новому году. Это двухэтажный детсад на 230 мест. В дошкольном учреждении будет 12 групп, в том числе две ясельные. Сейчас ведется обшивка фасада утеплителем, начаты внутренняя отделка и благоустройство территории. После завершения строительства на участке будут высажены новые деревья и кустарники, а от проезжей части здание укроет шумозащитный щит.
На Кипарисовой, 4 готов фундамент, возводятся стены первого этажа. Детсад рассчитан на 120 мест. В нем будет шесть групп, современный пищеблок, спортивный и музыкальный залы.
Еще один детсад возводится на Крыгина, 84. До начала стройки этот муниципальный земельный участок был очищен от гаражей, контейнеров и будок охраны - их демонтировали городские службы и сами собственники. Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест, будут здесь и ясельные группы.
При этом по двум объектам строительство идет с отставанием от плановых сроков. Глава Владивостока поручил специалистам Дирекции по строительству объектов ВГО применять штрафные санкции.
«Контроль будет жесточайший, каждую неделю будем ездить и смотреть ход строительства. Все задержки фиксируем и выставляем штрафы», - подчеркнул мэр.
Напомним, что сегодня во Владивостоке работают 120 детских садов. При этом за последние 10 лет во Владивостоке открылось 25 учреждений. Три новых детских сада планируется сдать в строй до конца года, еще два – в следующем году.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Сразу пять детсадов возводят во Владивостоке
- Аэровокзал Южно-Сахалинска будет сдан к концу 2020 года
- Аэропорт Благовещенск готов к строительству новой взлётно-посадочной полосы
- Обновленный пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский принял первых гостей
- Масштабный ремонт дорог ведется во Владивостоке
- Резидент ТОР построит первый на Дальнем Востоке отель под мировым брендом "Хилтон"
- На реке Амур завершилась стыковка частей трансграничного моста "Благовещенск-Хэйхэ"
- Российскую и китайскую части автомобильного моста "Благовещенск-Хэйхэ" соединят 31 мая
- Асфальтирование дорог на Русском начнут летом
- Подписано соглашение о строительстве глубоководного порта на Камчатке
Новости раздела
- Сразу пять детсадов возводят во Владивостоке
- На Сахалине возведут 39 арендных домов
- В Южно-Сахалинске заработал центр бесплатного обслуживания предпринимателей "Мой бизнес"
- В ноябре на остров Тайвань отправят первую партию амурского мёда
- МегаФон даст возможность абонентам платить кэшбэком за услуги связи
- Аэровокзал Южно-Сахалинска будет сдан к концу 2020 года
- Резидент ТОР "Камчатка" запустил рыбоперерабатывающий комплекс
- Арктическая птицефабрика откроется на "дальневосточном гектаре"
- Моцареллу и буррату теперь производят на Сахалине
- Якутию посетит бизнес-миссия индийских горнорудных компаний
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Дом-2" решено поддерживать из госбюджета
- Президент ВГУЭС рассказал о причине смены вузом своего названия
- Экс-мэр Владивостока сумел передать из-за решетки слова соболезнования
- В Приморье старшая медсестра получает с подработками, как уборщица
- На Дальнем Востоке ушел в отставку губернатор
- "Русагро" начала пусконаладку элеватора в ТОР "Михайловский"
- Россиян лишат пособия по уходу за ребенком до полутора лет
- Главную проблему Владивостока могут запретить, но Мутко против
- В ноябре на остров Тайвань отправят первую партию амурского мёда
- Власти Сахалина начали процесс формирования новой структуры правительства региона