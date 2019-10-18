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Сразу пять детсадов возводят во Владивостоке

18 Октября 2019, 17:39 | Дальний Восток

Во Владивостоке после перерыва в несколько лет вновь возобновилось активное строительство детских садов. Сейчас в разных районах города идет строительство сразу пяти дошкольных учреждений. Объекты возводят на улицах Кипарисовой, Маковского, Крыгина, в Патрокле и Снеговой Пади. Темпы работ еженедельно контролирует лично глава города Олег ГУМЕНЮК.

Как сообщили в администрации города, уже сейчас все дети с трех лет обеспечены местами в детских садах. Однако потребность такая остается преимущественно в новых растущих микрорайонах. Кроме того, сейчас стоит новая общегосударственная задача – максимально обеспечить семьи ясельными группами – для детей с двух лет.

На Маковского, 157а, в районе Океанской, строители должны сдать объект уже к Новому году. Это двухэтажный детсад на 230 мест. В дошкольном учреждении будет 12 групп, в том числе две ясельные. Сейчас ведется обшивка фасада утеплителем, начаты внутренняя отделка и благоустройство территории. После завершения строительства на участке будут высажены новые деревья и кустарники, а от проезжей части здание укроет шумозащитный щит.

На Кипарисовой, 4 готов фундамент, возводятся стены первого этажа. Детсад рассчитан на 120 мест. В нем будет шесть групп, современный пищеблок, спортивный и музыкальный залы.

Еще один детсад возводится на Крыгина, 84. До начала стройки этот муниципальный земельный участок был очищен от гаражей, контейнеров и будок охраны - их демонтировали городские службы и сами собственники. Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест, будут здесь и ясельные группы.

При этом по двум объектам строительство идет с отставанием от плановых сроков. Глава Владивостока поручил специалистам Дирекции по строительству объектов ВГО применять штрафные санкции.

«Контроль будет жесточайший, каждую неделю будем ездить и смотреть ход строительства. Все задержки фиксируем и выставляем штрафы», - подчеркнул мэр. 

Напомним, что сегодня во Владивостоке работают 120 детских садов. При этом за последние 10 лет во Владивостоке открылось 25 учреждений. Три новых детских сада планируется сдать в строй до конца года, еще два – в следующем году.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: строительство  детсады 



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