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В Южно-Сахалинске открыт самый восточный дата-центр России
Новый дата-центр обеспечит необходимыми вычислительными мощностями и системами хранения данных государственных, а в перспективе и бизнес-заказчиков Дальнего Востока.
«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) в Южно-Сахалинске.
Основной задачей ЦОД является обеспечение стабильной работы размещенного в нем оборудования, хранение информации, а также предоставление защищенных каналов связи, по которым происходит обмен данными. На начальном этапе мощность ЦОД составит 1,5 МВт, емкость машинных залов — 25 стойко-мест с возможностью расширения до 180. Дата-центр имеет надежные системы бесперебойного электропитания и кондиционирования, оборудован всеми необходимыми системами защиты от пожара.
Центр обработки данных связан с материком трехкратно зарезервированной магистральной высокоскоростной линией передачи данных. Такая инфраструктура обеспечит максимальную надежность при реализации высоконагруженных цифровых проектов Дальнего Востока таких, как «Цифровой регион» и «Умный город», АПК «Безопасный город», интеллектуальное видеонаблюдение с функцией аналитики и другие.
«Открытие центра — большое событие. Мы сейчас проводим активную цифровизацию в регионе. Масштабная электронная база данных создается в медицинских учреждениях, огромный массив информации собирает система “Безопасный город”. На базе Сахалинского госуниверситета планируем открывать научные центры. Одно из важнейших направлений — развитие Северного морского пути и восточной части арктической зоны, а также создание транспортного и логистического хаба в Корсаковском порту. Для всех этих проектов требуется большое хранилище данных. Новый ЦОД и будет обеспечивать все эти функции. Мы добивались, чтобы он был открыт именно на Сахалине, потому что претендуем на то, чтобы быть цифровым центром Дальнего Востока», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Цифровая экономика основана на обороте данных — сборе, хранении и обработке больших массивов информации. Поэтому дата-центры становятся важнейшим жизнеобеспечивающим инструментом для работы как государства, так и бизнеса в современных условиях. Первый полноценный, промышленный ЦОД на Дальнем Востоке станет надежным партнером государственных и бизнес-заказчиков и не только из Сахалинской области. Сверхскоростные линии передачи данных с неоднократным резервированием позволят пользоваться его ресурсами и другим дальневосточным регионам», — подчеркнул вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.
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