Экономика начинается с машиностроения

Машиностроители и металлообработчики в Приморье в совокупности обеспечивают около десяти процентов всего промышленного производства края

День машиностроителя – профессиональный праздник сотрудников предприятий машиностроения. В России в 2019 году День машиностроителя празднуется в последнее воскресенье сентября и выпадает на 29 сентября. Торжество проходит на официальном уровне уже 39 раз!

Событие закреплено на официальном уровне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции № 9724-XI от 1 ноября 1988 года. День машиностроителя стал данью уважения сотрудникам, которые создают машины, оборудование, предметы потребления.

Основа основ

Машиностроение и металлообработка сегодня в совокупности обеспечивают около 10% от всего промышленного производства края. Основная специализация предприятий данного сектора - судостроение и судоремонт, приборостроение, авиастроение.

Сегодня государство уделяет достаточно много внимания развитию отрасли, а предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) достаточно стабильны в финансовом плане.

Пару лет назад машиностроение в Приморье было на подъеме. Но сейчас по некоторым предприятиям идет падение объемов заказа, поэтому остальные ищут заказы на будущие годы более активно.

Первый путь решения проблемы - это производство военных изделий, но другой номенклатуры. Например, если предприятие делает буи для поиска подводных лодок, то одновременно производит подводные гидроакустические станции. Если завод является разработчиками своей аппаратуры, то может разрабатывать какие-либо узлы других изделий, других проектов.









Второй путь – гражданское направление. Понятно, что основная оборонная продукция «Дальприбора» не нужна в гражданской сфере, так как нет гражданских подлодок, которые надо обнаруживать. Но ничто не мешает заводу производить оборудование в сфере навигации, связи, контроля водного пространства гражданских портов. Изучать возможность производства приборов для исследования экологического состояния моря – рынок сбыта для таких изделий есть.

Более отдаленная перспектива – научные исследования в сфере подводной робототехники, разведки нефтеносных слоев на шельфе и их охраны. Активно работают наши предприятия и над роботизацией отдельных производственных процессов у себя на заводе. В качестве примера - производство продукции «двойного» назначения – арсеньевский «Прогресс», производящий гражданский вертолет «Ка-62», который может применяться для гражданских и государственных служб.

«В треугольнике «предприятие - образование - власть» важна работа каждой из сторон»

Все предприятия машиностроения края можно условно разделить на несколько направлений: судостроение и судоремонт, авиастроение, приборостроение, ремонтные заводы. Если говорить о возрастном составе, то за исключением судоверфи «Звезда», где более высокий уровень зарплаты, вахтовики и лучшие социальные условия в силу значительных вложений во вновь организуемые производства, то молодежь составляет 25-30 процентов от общего количества сотрудников. Это мало, уверены эксперты, нужно, чтобы молодых сотрудников было процентов 40-50. Ротация кадров, передача компетенций от старших сотрудников младшим позволяет уверенно смотреть в будущее.

С кадрами пока проблема

Общая проблема – отсутствие нужного количества специалистов на рынке труда. Люди уезжают – причем самые активные и умные, получившие профессию. Президент Владимир ПУТИН на последнем 5-м ВЭФе отметил важность решения проблемы оттока кадров с Дальнего Востока.

Например, найти готовых специалистов в узкой сфере гидроакустики - сложно. Мало кто выбирает эту специальность, а еще меньше доходит до пятого курса вуза.

Чтобы стать хорошим специалистом машиностроительного завода, на инженера-конструктора нужно учиться лет 10, а для того, чтобы стать профессиональным конструктором, необходимо еще 10 лет. К этому моменту человек будет досконально знать все системы и военные ГОСТы, владеть контактами в научных кругах по своей тематике. Технолога, который ставит в производство решения, придуманные конструкторами, надо готовить минимум пять-семь лет.

Как говорят эксперты, предприятиям нужны специалисты не только с высшим, но и со средним профессиональным образованием. Но сегодня учреждения образования не выпускают полностью готовых специалистов, особенно рабочих специальностей. Более того, уже пару лет как ощущается нехватка специалистов, способных организовать производство и вести его - то есть, среднее управленческое звено.

Сегодня, с учетом уровня цен во Владивостоке и в Приморье, зарплаты в отрасли небольшие.

Люди уезжают из-за низких зарплат и невозможности решения жилищного вопроса. Цены на жилье во Владивостоке - крайне высокие. Из Владивостока уезжают в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, в редких случаях - Калининград. Всюду, где есть военные предприятия. Или просто крупные, хорошо финансируемые предприятия. Зарплаты там выше, а уровень цен – ниже, чем у нас в регионе.

Генеральный директор ПАО «Дальприбор», руководитель регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), член регионального совета приморского отделения «Союза машиностроителей России» РоманТИТКОВ:

«В треугольнике «предприятие - образование - власть» важна работа каждой из сторон. Например, сегодня промышленность крайне заинтересована в современном, мощном среднем профобразовании. Но мы видим, что финансирование средних специальных учебных заведений недостаточно для подготовки хороших специалистов. Да, мы участвуем в силу своих компетенций, принимаем ребят на практику, но от государственного финансирования зависит материально-техническая база, на которой учатся будущие специалисты, зависит зарплата преподавателей, а значит, и качество образования.

Регулирование вопросов, связанных с жильем, - опять же, функция власти. Предприятия строительство собственного жилья просто не потянут. По аренде жилья тоже необходимо содействие государства. К примеру, мы еще с двумя заводами пытались взять в аренду общежития бывшего ДВГТУ, когда федеральный университет переехал на остров, но понимания пока не нашли. А для привлечения молодых специалистов, в том числе из других регионов, нужна системная работа по решению жилищного вопроса.

Кроме того, власть – это, в хорошем смысле, лоббист интересов промышленности. Власти могли бы поставить перед Минобороны вопрос об увеличении или сохранении объемов госзаказа для приморских предприятий ВПК. Ведь одно дело, когда на эту тему шумит один «Дальприбор», и совсем другое – когда с консолидированной позицией выходят органы власти. Если, конечно, руководство края заинтересовано, чтобы в регионе были рабочие места, зарплаты и налоги. Проще говоря, роль власти – загружать предприятия работой. Тогда повысится платежеспособность людей, что даст импульс экономике в целом».

На ВЭФ президент не только обозначил проблему с кадрами на Дальнем Востоке, но и дал поручение разработать целую программу, а фактически - национальный проект по развитию дальневосточных регионов. Его главная задача – сохранение населения и привлечение людей на Дальний Восток. Как только изменится ситуация с зарплатой, жильем, карьерой и социальной сферой в регионе – люди сюда поедут. А предприятия, наконец, перестанут испытывать нехватку кадров.

На фото: У машиностроения в Приморье огромный потенциал.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.