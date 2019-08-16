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ВостокУголь-Диксон и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение между компанией «ВостокУголь-Диксон» и «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ) было подписано во Владивостоке в присутствии Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Подписи под документом поставили генеральный директор АПИ Леонид Петухов и генеральный директор «ВостокУголь-Диксон» Джулустан Борисов.
В соответствии с соглашением, стороны будут осуществлять взаимодействие при реализации компанией «ВостокУголь-Диксон» проекта по освоению Таймырского угольного бассейна. АПИ будет содействовать в получении проектом государственной поддержки, необходимой для его успешного воплощения. Это, в частности, – включение «ВостокУголь-Диксон» в число резидентов Арктической зоны, поддержка законодательных инициатив, необходимых для развития проекта. АПИ будет оказывать компании помощь в эффективном взаимодействии с другими институтами федеральной и региональной власти, а также в переговорах с потенциальными инвесторами и партнерами.
Соглашение было подписано в ходе официального визита во Владивосток делегации Индии во главе с министром торговли и промышленности, состоявшегося в преддверии V Восточного экономического форума. В рамках визита были проведены переговоры руководителей «ВостокУголь-Диксон» и крупнейшей угольной компании Индии Coal India. Индийская компания выразила заинтересованность в установлении партнерских отношений с «ВостокУголь-Диксон», предполагающих как приобретение таймырского угля, так и совместное участие в его добыче. Для более глубокой проработки этого вопроса запланирован приезд представителей Coal India на Таймыр.
Досье газеты "Золотой Рог":
ООО «ВостокУголь-Диксон» (до смены названия – ООО «Арктическая горная компания-Диксон»; находится под управлением УК «ВостокУголь») реализует проект освоения Таймырского угольного бассейна. Прогнозные ресурсы – 225 млрд т качественных марок угля А, Т, ОС, СС, КО, К, КЖ. Компания ведет геологоразведочные работы с 2016 года. Открыто два месторождения с совокупными запасами 69 млн т. Начало добычи запланировано на 2019 г. После выхода на проектную мощность ежегодный объем добычи составит до 30 млн т. Для вывоза угля компания построит собственный угольный терминал и создаст флот ледового класса. Отгрузка угля будет вестись круглогодично, в зимнюю навигацию – с ледокольным сопровождением ФГУП «Атомфлот».
Индия – второй по величине производитель и импортер угля в мире (данные компании Coal India). В 2018 г. при добыче в 730 млн т потребление угля в стране достигло 969 млн т. По данным Coal India, в 2017-2018 гг. Индия импортировала 47 млн т коксующихся углей, спрос на этот вид углей будет увеличиваться, и к 2030-2031 гг. их импорт составит 140 млн т. Coal India прогнозирует, что нынешние основные поставщики – Австралия, Канада, США – не смогут обеспечить растущий спрос, в связи с чем страна заинтересована в увеличении поставок из России.
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