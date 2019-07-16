Крупный дальневосточный холдинг едва не разорили по просьбе Генпрокуратуры

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Счета ГК «Востокцемент» частично разблокировали: губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил об этом в ходе визита на «Спасскцемент», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Постановление о частичной отмене наложения ареста на имущество ГК «Востокцемент» вступило в силу на минувшей неделе. Это решение Следственного комитета Российской Федерации стало ответом на обращение «Востокцемента», где сообщалось, что компания не только не сможет осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность, но и выплачивать заработную плату, а также перечислять налоги. В постановлении отмечается, что в целях соблюдения конституционных прав работников, трудового и налогового законодательства Российской Федерации необходимо снять арест с банковских счетов в части выплат по заработной плате, налоговым платежам и обязательным платежам во внебюджетные фонды. Работникам «Спасскцемента» об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки на предприятие.
После экскурсии по «Спасскцементу», состоялась встреча Олег Кожемяко с коллективом предприятия. На встрече присутствовал и отец Игоря Пушкарёва, который также трудится на предприятии. Спассчане задали главе Приморья множество самых разных вопросов, но, безусловно, всех заводчан особенно беспокоит дальнейшая судьба предприятия. Поэтому тема ареста счетов обсуждалась активнее всего. Олег Кожемяко подчеркнул,что администрация Приморского края прилагает все усилия, чтобы арест со счетов группы компаний «Востокцемент» был снят полностью,чтобы предприятие могло полноценно вести производственную деятельность, а также продолжить работу по модернизации производства.
«В прошлый вторник я общался с Дмитрием Медведевым, и проинформировал его об этой ситуации,- сказал губернатор. - Уже вышло поручение председателя правительства о том, что необходимо проработать вопрос о возможности разблокирования счетов».
Напомним, после того, как стало известно об аресте счетов, обращения от компании «Востокцемент» были направлены в органы государственной власти всех уровней. Никто из адресатов не остался в стороне от сложившейся ситуации, все включились в работу.
Весь многочисленный коллектив группы компаний «Востокцемент» благодарит за содействие и выражает признательность полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву, губернатору Еврейской автономной области Александру Левинталю, председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову, которые незамедлительно отреагировали, подключились к решению проблемы и оперативно предприняли все необходимые меры, чтобы работа предприятий не была парализована.
Однако, несмотря на то, что счета предприятий частично разблокированы, ситуация остаётся крайне напряжённой. Для полноценного функционирования заводов частичной разблокировки счетов недостаточно. Ведь на предприятиях в любой момент могут закончиться необходимые для производственного процесса ресурсы. Например, производство цемента невозможно без доменного шлака и гипса, которые заводы закупают у поставщиков. Также необходимо вовремя производить оплату за уголь, тару, электроэнергию и топливо. Арест счетов делает это невозможным.
Сейчас продукция «Востокцемента» применяется на всех масштабных строительных площадках ДВФО, в том числе, стройках, ведущихся в рамках государственных программ и поручений президента. Среди них – судостроительный завод «Звезда», магистральный газопровод «Сила Сибири», третья очередь угольного терминала «Восточный порт», здания школ и детских садов, многоквартирные дома в рамках программы «Жильё российской семье», капитальный ремонт дорог в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, в 2014 году президент России Владимир Путин провозгласил развитие Дальнего Востока приоритетной задачей на весь XXI век. По поручению президента до 1 сентября 2019 года будет подготовлена национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Уже представлен проект данной программы, одно из его основных направлений – экономическое развитие, невозможное без полноценной работы крупнейших производственных предприятий региона.
А вот что по этому поводу сообщил в соцсетях экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв:
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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