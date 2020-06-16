Порты Приморья обеспечили основную загрузку Дальневосточному бассейну

Доля порта «Восточный» в общем грузообороте составила 37,2%

В I квартале 2020 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4% относительно показателя аналогичного периода прошлого года. Отрицательная динамика наблюдается в каботаже (-13,9%) и транзите (-38,3%), положительная – в импорте (+10,8%) и экспорте (+6%), следует из данных аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ.

В I квартале доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 24,1%. Доля порта «Восточный» в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 37,2%, порта «Ванино» - 14,7%, порта «Находка» - 12,6%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходится на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в начале 2020 года доля угля и кокса составляла 42,8%, нефти и нефтепродуктов – 26,5% и 6,9% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 8,1%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте химических и минеральных удобрений, перевалка которых выросла в 2,9 раза. Ро-ро грузов было обработано на 54,5% больше, чем в январе прошлого года, оборот сжиженного газа вырос на 27,3%.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке прочих насыпных грузов (-75,5%) и цветных металлов (-52,6%), а также зерна (-50,5%).