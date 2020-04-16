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ФРДВ поддержит важнейшие для Дальнего Востока проекты
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) выделит 10,7 млрд рублей на финансирование приоритетных инвестиционных проектов в Хабаровском и Забайкальском краях общим объемом более 69 млрд рублей. Соответствующее решение принято правительственной подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА.
В частности, ФРДВ предоставит льготный заем в объеме 5 млрд рублей компании «Атомредметзолото» (Урановый холдинг «АРМЗ», входит в горнорудный дивизион Государственной корпорации «Росатом»). Средства будут направлены на строительство основных производственных площадок рудника и выполнение горно-капитальных работ с целью ввода в эксплуатацию Рудника №6 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО). Это одно из крупнейших в мире уранодобывающих предприятий методом подземной добычи и градообразующее предприятие города Краснокаменска, расположенного в Забайкальском крае. Строительство рудника №6 (Аргунское и Жерловое месторождения урана) было приостановлено в 90-х годах и возобновилось в 2017 году.
По словам генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея ЧЕКУНКОВА, реализация проекта, общий объем инвестиций в который составит 18,1 млрд рублей, позволит обеспечить потребности ГК «Росатом» в урановом сырье, а также экспортировать часть готовой продукции. На предприятии будет создано дополнительно 906 новых рабочих мест для жителей Краснокаменска.
Еще 5,7 млрд рублей ФРДВ инвестирует в создание Центра переработки упорных и дважды упорных руд с месторождений Дальнего Востока и Арктики в Хабаровском крае. Проект общим объемом капиталовложений более 42 млрд рублей реализует золотодобывающая компания «Полиметалл» на базе Амурского гидрометаллургического комбината.
Здесь, на территории опережающего развития «Комсомольск», с применением технологии автоклавного окисления создается один из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров переработки золотосодержащих концентратов, не поддающихся общепринятым в промышленной практике методам.
Новый комплекс (первый в России способный перерабатывать дважды упорные руды) строится рядом с уже действующим предприятием и позволит более чем вдвое увеличить его мощность, создать более 380 новых рабочих мест. «Передовые технологии дадут возможность не только нарастить объемы производства, но и экспортировать продукцию более высокого передела», - отметил Алексей Чекунков.
Одновременно «Полиметалл» реализует в Амурске масштабную программу повышения качества жизни и улучшения городской среды. Только в прошлом году было профинансировано 70 социальных проектов на сумму более 180 млн руб. Эта программа будет продолжена.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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