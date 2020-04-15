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Врачи Приморья призывают население к самоизоляции от агрессивного коронавируса
Своим видением возможного сценария развития ситуации по коронавирусу поделилась заведующая детским инфекционным госпиталем Владивостокской клинической больницы №2 Наталья Бурма.
По мнению инфекциониста, сегодня власти приняли правильное решение по ограничению свободного передвижения граждан.
«Нужно разобщаться, однозначно. Не будет разобщения – в этом случае нас ждет такая же ситуация, как происходит в других странах. Чего очень не хотелось бы», – подчеркнула Наталья Бурма.
Она подчеркнула, что коронавирус очень агрессивный.
«Это вирус агрессор, он летучий, длительное время сохраняется во внешней среде. Справиться с ним способны не просто дезсредства, а спиртосодержащие дезинфицирующие средства», – отметила врач.
Специалисты призывают население внимательнее и серьезнее относиться к вопросу коронавирусной инфекции.
«Нельзя недооценивать ситуацию, нельзя пренебрежительно относиться к полученной информации. Необходимо максимально обезопасить себя и своих близких от возможного заражения», – подчеркнула Наталья Бурма.
Напомним, в Приморье действует режим полной самоизоляции. Предусмотрена административная ответственность за его нарушение: для физических лиц санкции могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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