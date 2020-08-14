www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.61 р. 100 JPY: 68.94 р.
EUR: 87.04 р. 10 CNY: 10.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком" и Правительство Чукотского автономного округа договорились о развитии цифровой инфраструктуры региона

14 Августа 2020, 13:04 | Дальний Восток

ПАО «Ростелеком» и правительство Чукотского автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в целях реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории региона.

«Ростелеком» намерен построить волоконно-оптические сети связи (ВОЛС) для домохозяйств, социально значимых учреждений, организаций и органов государственной власти в городе Анадырь и поселке городского типа Угольные копи по факту строительства подводной линии связи.

«На сегодня Чукотка – единственный регион России, где нет оптоволокна. Такое решение, когда одновременно с приходом кабеля в Анадырь и Угольные Копи у людей появится возможность использования высокоскоростного интернета – прекрасная новость для наших жителей. Причём и тех, кто использует мобильный интернет – высвободившийся спутниковый ресурс улучшит качество мобильной связи в других населённых пунктов округа», — отметил Губернатор Чукотского АО Роман Копин.

«Развитие базовой телекоммуникационной инфраструктуры на Дальнем Востоке – одна из важнейших задач компании. И сегодняшняя ситуация в мире показала насколько важна связь и незаменимы электронные услуги. Строительство оптических линий связи повысит доступность цифровых сервисов для населения, организаций и государства», — сказал Александр Логинов, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Компания также готова участвовать в реализации стратегии цифрового развития региона путем создания и модернизации информационных комплексных систем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, безопасности. Среди них: аппаратно-программные комплексы различного назначения, в том числе системы фото-видео фиксации нарушений ПДД, система 112, системы экстренного оповещения (РАСЦО/КСЭОН), городская система видеонаблюдения, интегрирующая все источники наблюдения, с функциями биометрической идентификации и видео аналитики.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Ростелеком  Чукотка 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]