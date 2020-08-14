"Ростелеком" и Правительство Чукотского автономного округа договорились о развитии цифровой инфраструктуры региона

ПАО «Ростелеком» и правительство Чукотского автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в целях реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории региона.

«Ростелеком» намерен построить волоконно-оптические сети связи (ВОЛС) для домохозяйств, социально значимых учреждений, организаций и органов государственной власти в городе Анадырь и поселке городского типа Угольные копи по факту строительства подводной линии связи.

«На сегодня Чукотка – единственный регион России, где нет оптоволокна. Такое решение, когда одновременно с приходом кабеля в Анадырь и Угольные Копи у людей появится возможность использования высокоскоростного интернета – прекрасная новость для наших жителей. Причём и тех, кто использует мобильный интернет – высвободившийся спутниковый ресурс улучшит качество мобильной связи в других населённых пунктов округа», — отметил Губернатор Чукотского АО Роман Копин.

«Развитие базовой телекоммуникационной инфраструктуры на Дальнем Востоке – одна из важнейших задач компании. И сегодняшняя ситуация в мире показала насколько важна связь и незаменимы электронные услуги. Строительство оптических линий связи повысит доступность цифровых сервисов для населения, организаций и государства», — сказал Александр Логинов, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Компания также готова участвовать в реализации стратегии цифрового развития региона путем создания и модернизации информационных комплексных систем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, безопасности. Среди них: аппаратно-программные комплексы различного назначения, в том числе системы фото-видео фиксации нарушений ПДД, система 112, системы экстренного оповещения (РАСЦО/КСЭОН), городская система видеонаблюдения, интегрирующая все источники наблюдения, с функциями биометрической идентификации и видео аналитики.