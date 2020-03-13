Лучшие женские качества – на службе у нефтянки

В повестке дня состоявшегося недавно во Владивостоке круглого стола в рамках федерального информационного проекта Росстандарта «Топливо без обмана» были озвучены проблемы оборота некачественного нефтепродукта и причины возникновения контрафактного товара.

О том, как в сбытовых обществах ННК осуществляется контроль качества топлива на всех этапах - от завода-изготовителя до автозаправочных станций, рассказали сотрудницы испытательных лабораторий.

Лаборант - традиционно женская профессия, требующая аккуратности вплоть до педантичности и хорошей реакции. В испытательных лабораториях Группы компаний ННК трудятся представительницы прекрасной половины человечества, при этом каждая из них является отличным специалистом, имеющим профильное образование.





«Лаборант должен прекрасно разбираться в химии как науке, уметь пользоваться испытательным оборудованием и безошибочно определять показатели бензина и дизельного топлива. Наши специалисты обладают необходимыми компетенциями, систематически повышают свою квалификацию, поэтому и секрет успешной работы прост – достаточно хорошо знать и любить свою профессию», - уверены в ННК.

Цель любых лабораторных исследований, будь то химический и физико-химический анализ различных веществ: нефти и нефтепродуктов, сталей различных марок, кислот, солей и прочих соединений и сплавов - получение информации о химическом составе или химических свойствах тех или иных образцов. Эти данные необходимы для контроля соответствия продуктов технологического процесса и готовой продукции заданным нормам.





Каждая собственная лаборатория в сбытовых обществах ННК имеет статус Испытательной лаборатории (центра) нефтепродуктов, соответствующей критериям аккредитации и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Наличие аттестата аккредитации дает определенные преимущества для такого важного подразделения, находящегося в структуре крупного сбытового предприятия.

Так, в соответствии с Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения Минэнерго РФ именно специалисты аккредитованных лабораторий имеют право оформлять паспорта качества на отпускаемые нефтепродукты по результатам испытаний.

В области аккредитации испытательных лабораторий ННК включены методы исследований, позволяющие безошибочно определить важнейшие показатели качества нефтепродуктов. На Дальнем Востоке лаборатории ННК являются единственными аккредитованными на методы испытания нефтепродуктов в своем регионе присутствия, как, например, в Амурской области и Камчатском крае. В мае прошлого года лаборатория ННК-Приморнефтепродукт также получила аттестат аккредитации.

Специалисты испытательных лабораторий отмечают, что процедура проверки качества топлива практически одинакова на всех сбытовых предприятиях ННК. Первая проверка осуществляется еще на заводе-изготовителе – Хабаровском НПЗ. Затем отбор проб осуществляется с цистерн, прибывающих по железной дороге, с танкеров, доставляющих нефтепродукты морским путем. В любое время года и при любой погоде – неважно: снег, туман или обледенение – девушки-пробоотборщики осуществляют процедуру отбора жидкого топлива с ж/д цистерн, соблюдая при этом требования техники безопасности. Через два часа после слива в резервуары пробы отбираются вновь. В этом случае анализ предусматривает еще более широкий спектр показателей.





К слову, лабораторные исследования нефти и нефтепродуктов – процесс не только довольно трудоемкий, но и практически, непрерывный. Пока топливо доберется от производителя до АЗС, для проверки показателей его качества будет проведено около 80 анализов. Такое количество исследований исключает попадание некачественного топлива в бензобаки автовладельцев. Бензины проверяются на наличие серы, исследуется и октановое число – на одной только Владивостокской нефтебазе с начала текущего года осуществлено уже около 10 000 исследований. В среднем же в Приморье в течение месяца осуществляется не менее 9 000 анализов. По результатам проверки сотрудницы лабораторий оформляют паспорта качества на каждый вид топлива, которые являются главным подтверждающим документом и доступны клиентам любой АЗС ННК.





С нефтебаз на автозаправки топливо доставляется бензовозами. Для гарантии сохранности качества и количества продукта на выезде с нефтебазы каждый отсек автоцистерны пломбируется одноразовой номерной пломбой. Бензовозы, транспортирующие топливо на АЗС ННК, оснащены комплектами ГЛОНАСС-оборудования, которые на протяжении всего пути позволяют дистанционно контролировать местоположение и режим движения, исключая несанкционированные остановки или изменения маршрута. Автоцистерны современных бензовозов представляют собой многосекционные высокотехнологичные резервуары с герметичными перегородками, полностью исключающих смешение различных видов топлива, что позволяет одновременно перевозить до 5 видов нефтепродуктов.

Следующий этап проверки качества топлива – приемо-сдаточный контроль при поступлении на АЗС. Здесь также действует строгий регламент. Вне зависимости от того, где находится автозаправка – в центре города или в отдаленном малонаселенном районе, операторы, большинство из которых – женщины, в обязательном порядке осуществляют отбор проб топлива, которые хранятся в опечатанных контейнерах до полной реализации всей поступившей партии. При этом оператор самостоятельно проводит анализ проб при приемке: определяет плотность бензинов, отсутствие посторонних механических примесей и воды, фиксирует температуру, цвет и прозрачность. Кстати, на присутствие воды проверяется и сам резервуар перед сливом топлива. Эта процедура осуществляется при помощи метрштока, на который перед погружением в резервуар наносится специальная водочувствительная смесь. Если в резервуар попала вода, такая смесь поменяет цвет.





Помимо контроля по всему пути следования от нефтебаз до АЗС крупные сети располагают парками собственных мобильных лабораторий, благодаря которым проверка топлива проводится уже непосредственно перед заправкой автомобилей. В соответствии с графиком на любую, даже самую отдаленную АЗС ННК приедет яркий автомобиль, вмещающий мини-лабораторию со всем необходимым оборудованием. Любой автовладелец может быть уверен – качество топлива ННК гарантируют женщины!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.