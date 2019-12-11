www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.58 р. 100 JPY: 58.52 р.
EUR: 70.39 р. 10 CNY: 90.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Сельское хозяйство
Распечатать

Сахалинский удой

11 Декабря 2019, 10:40 | Дальний Восток

ООО «Грин Агро-Сахалин» реализует на юге Сахалина в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Южная» инвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса с дойным стадом 3,8 тыс. голов и молокозавода

Общий объем капвложений в проект оценивается в 11,05 млрд рублей. Из них 90% профинансирует Корпорация развития Сахалинской области (принадлежит областному правительству), остальное - компания.

Кроме пастеризованного молока, кефира, йогуртов и мороженого, в селе Троицкое будут выпускать сыр. Изготовление продукции под брендом «Грин Агро-Сахалин» начнется в следующем году с запуском перерабатывающего завода, который в настоящее время возводится на территории хозяйства. Сейчас свое молоко компания поставляет для переработки на предприятия региона

Компания «Грин Агро-Сахалин» была создана в июне 2015 года. На данный момент ее учредителем является АО «Компания Сангар» (Владивосток), принадлежащее на паритетных началах гендиректору ООО «Сфера менеджмент» (Владивосток) Александру БЕККЕРУ и гендиректору ООО «Форпост ДВ» (Владивосток) Аркадию ГОРДИЯНУ. Оба топ-менеджера также на паритетных началах владеют ООО «Сфера менеджмент».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: тор  южная  Грин Агро-Сахалин 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]