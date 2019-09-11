www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.43 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 72.22 р. 10 CNY: 91.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

На Дальнем Востоке предлагают вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

11 Сентября 2019, 18:38 | Дальний Восток

Претендовать на эти деньги могут и приезжие

По данным на 1 июля 2019 года в рамках госпрограммы повышения трудовой мобильности в регионы ДФО привлечены и трудоустроены 253 работника. Ожидается, что до конца года 35 дальневосточных компаний примут на работу более 840 квалифицированных специалистов из других субъектов Федерации, сообщает газета «Золотой Рог».

«Развитие новых производств в ТОРах формирует постоянную потребность в трудовых ресурсах, и она растет: на ВЭФ-2019 заключены новые инвестсоглашения, будут открываться предприятия, потребуются люди. Масштабные задачи и высокие темпы работ заставляют работодателей искать профессионалов по всей стране. Программа повышения мобильности трудовых ресурсов расширила географию поиска работы и кандидатов», – сказал заместитель генерального директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Александр Логунов. Он так же отметил, что с текущего года по программе могут трудоустраиваться не только переезжающие из других субъектов РФ, но и из одного региона ДФО в другой. Таким образом, программа стимулирует внешнюю и внутреннюю мобильность, уравнивая соискателей в возможностях.

Ряд поправок, внесенных в госпрограмму в 2018 году, существенно оптимизировал ее и улучшил финансовые условия привлечения работников. К настоящему моменту размер бюджетной поддержки переезжающих в зависимости от региона составляет от 225 тысяч до 1 млн рублей. Эти средства федерального и региональных бюджетов направляются для компенсации затрат на переезд работника и его семьи, надбавки к зарплате, единовременную выплату, оплату жилья и сопутствующие нужды.

В свою очередь, резиденты ТОРов предлагают работу, способную заинтересовать в переезде не только амбициозную молодежь, но и состоявшихся в профессии людей. Предприятия готовы платить вполне конкурентные зарплаты. На судостроительном комплексе «Звезда», активно участвующем в программе трудовой мобильности, до 200 тысяч рублей сможет получать руководитель проекта в области судостроения, до 160 – главный конструктор, мастер участка (участок по сборке, сварке блоков и корпусов судов) и ведущий инженер (по гальваническим процессам и цинкованию) – по 83 тысячи рублей, наладчик контрольно-измерительных приборов – 70 тысяч рублей, инженер-конструктор – 65 тысяч рублей.

Крупнейший поставщик нефтепродуктов в Камчатском крае - ООО «Морской Стандарт-Бункер» в Петропавловске-Камчатском - открыл вакансии с заработной платой до 100 тысяч рублей на позиции специалиста по тендерам и закупкам и специалиста по радиоэлектронике.

ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре готов платить сборщику корпусов металлических судов 67 тысяч рублей. Больше информации о вакансиях с поддержкой переезда – на портале «Работа на Дальнем Востоке».

По условиям программы трудовой мобильности, работник заключает трудовой договор на неопределенный срок или срочный договор не менее, чем на 2 года. По общему правилу, если работник расторгнет договор, отработав на предприятии менее года, то средства, фактически затраченные на предоставление работнику мер поддержки, подлежат возмещению работодателю. Контроль над расходованием средств, предусмотренных на релокацию и обустройство переехавших работников, осуществляет государство.

С 2015 года по программе трудовой мобильности на Дальний Восток переехали 1380 человек. В 2019 году в программе повышения трудовой мобильности участвуют Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ. Планируется, что с 2020 года все 11 регионов ДФО станут участниками программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает поддержку работодателям и соискателям, в том числе в вопросах реализации механизма программы повышения трудовой мобильности. При участии агентства закрыт ряд уникальных и массовых вакансий на предприятиях округа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Трутнев  госпрограмма  вакансия  ДФО  зарплата  кадры 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]