Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стратегические компании Приморья предлагают обезопасить
Их банкротство предлагают вести под чутким контролем государства
Минвостокразвития РФ разработало дополнения к закону о банкротстве, которые предусматривают особые условия банкротства стратегических предприятий Дальнего Востока.
Проект закона, опубликованный на официальном сайте правовой информации, подготовлен по поручению вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА, и в настоящее время проходит процедуру публичного обсуждения.
Каки сообщает "Интерфакс", уполномоченными в делах о банкротстве стратегических компаний, согласно документу, будут президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и уполномоченный федеральный орган.
Без получения предварительного согласия правкомиссии кредитор, в частности, не сможет обратиться в суд с заявлением о банкротстве стратегической организации. Также комиссии предстоит определять кандидатуры арбитражных управляющих для их утверждения арбитражным судом, принимать решения о завершении и введении применимых в деле о банкротстве процедур.
Кроме того, «уполномоченный федеральный орган имеет право предъявлять в арбитражный суд возражения относительно любого требования кредитора к должнику». По его ходатайству суд в ходе процедуры наблюдения может отстранить руководителя должника от должности и представить свою кандидатуру и. о. руководителя.
Новости партнеров
Новости тематики
- Стратегические компании Приморья предлагают обезопасить
- Крупная компания в Приморье сменила название
- Порты Приморья обеспечили основную загрузку Дальневосточному бассейну
- ННК присоединилась к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
- ННК изменила правила обслуживания на АЗС в связи с угрозой распространения коронавируса
- В Якутии освободили малый и средний бизнес от проверок
- Московская компания хочет обанкротить дальневосточную авиакомпанию
- Прибыльность крабового бизнеса сильно упала
- "Систему-112" ввели в постоянную работу на Сахалине и Курилах
- Русская Рыбопромышленная Компания централизовала функции управления во Владивостоке
Новости раздела
- Стратегические компании Приморья предлагают обезопасить
- Флот на подходе
- Природный парк открылся на сахалинских "дальневосточных гектарах"
- Золотодобытчики "убивают" реки Дальнего Востока
- Для строительства аэровокзального комплекса аэропорта Южно-Сахалинска ищут инвестора
- Крупная компания в Приморье сменила название
- Крупные выставочные центры могут стать точками роста для экономики ДФО
- Кабмин утвердил передачу аэропорта Магадана в собственность региона
- Условия "гектарной" ипотеки под 2% могут упростить
- Регионам Сибири и ДФО выделят 1,7 млрд руб на восстановление дорог
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Всплеск covid-19 зафиксирован в четырех муниципалитетах Приморья
- В Приморье был свой Бейрут
- Командующий ТОФ проиграл бой во флотском суде
- Во Владивостоке строится 29-этажный дом дороже миллиарда рублей
- "Независимо от обстоятельств". Зачем независимые АЗС продолжают "раскачивать" рынок топлива на Дальнем Востоке
- Для мошенника и COVID-19 - лучший друг
- Одних премьер наградит, других - публично уничтожит
- Августовский заезд во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке отменен
- Лукашенко пригрозил России "пожаром до Владивостока"
- Россияне массово забирают деньги из банков