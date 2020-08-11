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Стратегические компании Приморья предлагают обезопасить

11 Августа 2020, 16:41 | Дальний Восток

Их банкротство предлагают вести под чутким контролем государства

Минвостокразвития РФ разработало дополнения к закону о банкротстве, которые предусматривают особые условия банкротства стратегических предприятий Дальнего Востока.

Проект закона, опубликованный на официальном сайте правовой информации, подготовлен по поручению вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА, и в настоящее время проходит процедуру публичного обсуждения.

Каки сообщает "Интерфакс", уполномоченными в делах о банкротстве стратегических компаний, согласно документу, будут президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и уполномоченный федеральный орган.

Без получения предварительного согласия правкомиссии кредитор, в частности, не сможет обратиться в суд с заявлением о банкротстве стратегической организации. Также комиссии предстоит определять кандидатуры арбитражных управляющих для их утверждения арбитражным судом, принимать решения о завершении и введении применимых в деле о банкротстве процедур.

Кроме того, «уполномоченный федеральный орган имеет право предъявлять в арбитражный суд возражения относительно любого требования кредитора к должнику». По его ходатайству суд в ходе процедуры наблюдения может отстранить руководителя должника от должности и представить свою кандидатуру и. о. руководителя.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: минвостокразвития  Юрий Трутнев  суд  банкротство  закон  компании  арбитраж 



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