Стратегические компании Приморья предлагают обезопасить

Их банкротство предлагают вести под чутким контролем государства

Минвостокразвития РФ разработало дополнения к закону о банкротстве, которые предусматривают особые условия банкротства стратегических предприятий Дальнего Востока.

Проект закона, опубликованный на официальном сайте правовой информации, подготовлен по поручению вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА, и в настоящее время проходит процедуру публичного обсуждения.

Каки сообщает "Интерфакс", уполномоченными в делах о банкротстве стратегических компаний, согласно документу, будут президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и уполномоченный федеральный орган.

Без получения предварительного согласия правкомиссии кредитор, в частности, не сможет обратиться в суд с заявлением о банкротстве стратегической организации. Также комиссии предстоит определять кандидатуры арбитражных управляющих для их утверждения арбитражным судом, принимать решения о завершении и введении применимых в деле о банкротстве процедур.

Кроме того, «уполномоченный федеральный орган имеет право предъявлять в арбитражный суд возражения относительно любого требования кредитора к должнику». По его ходатайству суд в ходе процедуры наблюдения может отстранить руководителя должника от должности и представить свою кандидатуру и. о. руководителя.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.