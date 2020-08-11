Флот на подходе

Начато строительство четвертого супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании

На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) заложен киль четвертого из десяти рыбопромысловых судов, которые будут построены здесь для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК).

Вместе с БМРТ «Механик Сизов», заложенным в июне текущего года, судно формирует вторую пару супертраулеров, которые будут введены в строй в 2022 году.

Первую пару судов – «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак» - планируется ввести в эксплуатацию в следующем, 2021, году.

«Вся серия судов будет строиться парами, таким образом, начиная со следующего года, мы будем ежегодно получать по два новых судна. Мы рассчитываем на рост темпов строительства с каждой новой парой», - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий САПОВ.





Траулер будет назван «Капитан Мартынов» в честь заслуженного капитана Дальневосточного флота Виктора Николаевича МАРТЫНОВА (1954-2002гг.).

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные российские рыбопромысловые суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Инвестиции в строительство серии из 10 судов превышают 65 млрд рублей. Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими. Строительство судов ведется в рамках государственной программы инвестиционных квот.