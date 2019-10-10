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МегаФон даст возможность абонентам платить кэшбэком за услуги связи
Увеличивающийся кэшбэк с максимальным размером в 30% и возможность тратить его на оплату звонков, SMS и интернет-трафика – такие преимущества предлагает абонентам МегаФон в рамках своей новой линейки тарифов «Включайся!» По мнению экспертов, новые предложения оператора обещают клиентам возможность реальной экономии. В свою очередь, МегаФон получает рост лояльности существующих абонентов и привлечение внимания потенциальных клиентов, которые сейчас пользуются услугами других операторов.
С октября МегаФон предлагает пользователям новых тарифных планов «Включайся!»* две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.
Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.
Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.
«Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком, - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. - Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт».
Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.
«С моей точки зрения новый тариф представляет из себя весьма интересный продукт, - комментирует Денис Кусков, аналитик, создатель Телеком Дейли. - Прежде всего это растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени жизни абонента у оператора. Он дает возможность человеку получать выгоды за лояльность, а сейчас это самый важный аспект. Также интересна возможность оплатить этим кэшбэком услуги связи. Все это должно улучшить лояльность существующей базы и привлечь внимание новых абонентов от других игроков рынка».
Новые тарифы МегаФон, дополняющие линейку "Включайся", обещают возможность реальной экономии, - согласен Алексей Бойко, аналитик агентства MForum Analytics. - Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с МегаФон. И если абонент переходил с тарифа на тариф, на подсчет стажа это не влияет, все засчитывается со дня заключения договора, стаж копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге, это действительно много!
Начисления нельзя вывести или использовать в качестве абонплаты, но можно оплатить ими различные дополнительные услуги компании, например "безлимитный интернет на 30 дней", если ваш тариф не содержит безлимитного интернета, или "безлимитную связь на 30 дней". Эта инициатива МегаФона может положительно сказаться на среднем времени жизни абонента оператора».
*- кэшбек доступен на тарифах «Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Начисляется каждый месяц и доступен для использования в течение года.
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