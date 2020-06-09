По заповедным местам

Приморский край готов удивить искушенных туристов нетронутыми уголками природы

Экологический туризм набирает обороты во всем мире, и наш регион не стал исключением. Особо охраняемые природные территории составляют до 20% от всей площади Приморского края. Национальные парки, заказники, заповедники, среди которых есть единственный в России морской, теперь доступны не только ученым и исследователям.

Путешественники направляются в разные уголки региона, чтобы насладиться невероятными видами, уникальными растениями или полюбоваться редкими видами животных. Для туристов из стран АТР особую ценность представляют памятники природного наследия ЮНЕСКО.

Активное развитие экологического туризма проходит в рамках программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2020-2027 годы». В планах – расширение спектра туров по краю и создание новых маршрутов.

Газета «Золотой Рог» представляет подборку интересных заповедных мест, которые расположены в Приморском крае.

В гостях у зверя

Дальневосточный леопард – редкое и удивительно красивое животное. Этот самый северный вид леопардов еще сто лет назад заселял весь Корейский полуостров и две провинции Китая. Сейчас же в России только 86 взрослых хищников.

Главная цель национального парка «Земля леопарда» - сохранение и восстановление популяции этих пятнистых красавцев. Однако помимо них на территории нацпарка живут еще три вида диких кошек: рысь, тигр и лесной кот.

На территории парка действуют три маршрута: «Логово леопарда», «Тропой леопарда» и «Семиверстка».

Маршурут «Логово леопарда» и правда ведет к пещере, так похожей на те, в которых дальневосточные леопарды выращивают свое потомство. После туристы отправляются на гору Скалистую, где еще в советские годы были обнаружены 11 пещер, в которых иногда укрываются леопарды. Самая известная и крупная из них - Барабашевская. Здесь экскурсовод проверяет фотоловушку и показывает последние изображения леопардов, которые были сняты на нее.

«Тропа леопарда» - это прогулка по лесу, которая позволяет по-новому взглянуть на жилище диких кошек. Маршрут проходит по участку широколиственного леса с разновозрастными посадками кедра. С помощью стендов и указателей посетители могут лучше узнать животный и растительный мир заповедных территорий и познакомиться с современными методами учета крупных млекопитающих.

«Семиверстка» - самый длинный и спортивный маршрут в нацпарке. Благодаря мягким спускам и плавным подъемам он идеально подходит для велосипедистов. С троп длиной пять, семь и десять километров можно увидеть не только необычную природу и Амурский залив, но и мосты Владивостока.

Последний остров России

В заливе Петра Великого расположился единственный в России Дальневосточный Морской биосферный заповедник. В 2003 году ЮНЕСКО включила эту ООПТ во всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы «Человек и биосфера».

В состав заповедника входят 11 островов, среди которых находятся «русские Гавайи» - остров Фуругельма. Это самый южный остров России, на подходах к которому можно увидеть ларг, греющихся на камнях Михельсона. Они совершенно не боятся людей и дают себя пофотографировать. На территории острова находится самая большая в мире колония чернохвостых чаек. 30 тысяч птиц обжили не только остров, но и батарею, которая принимала участие во Второй Мировой войне. Туристы отмечают, что сложно смотреть на чистейший коралловый песок, голубую гладь теплого океана и понимать, что это – тоже Россия.

На скалистых склонах Восточного побережья заповедника растут величественные сосны, зелень которых весной оттеняет буйство цветения рододендрона. На Западном участке в состав заповедника входит бухта Миноносок – одна из красивейших бухт полуострова Краббе, который стал украшением Приморского края. А Северный участок заповедника расположился на острове Попова, где туристов ожидает еще шесть экологических маршрутов.





… А так – знаменитые озера лотосов

По тигриной земле

Сихотэ-Алинский государственный биосферный заповедник – самый крупный в крае. Он был открыт в 1935 году для восстановления популяции соболя, сегодня же главный герой – амурский тигр. Сохранение этой дикой кошки идет так хорошо, что заповедник первым в России получил сертификацию тигриных местообитаний CA|TS.

Смешение южных и северных форм растений и животных, характерное для этого заповедника, поражало исследователей во все времена. Приморские луга, усыпанные ирисом и голубикой, соседствуют с девственными кедровниками, богатыми рододендроном Фори – уникальным реликтовым растением. На территории Сихоте-Алинского заповедника охраняется 26 видов цветковых растений, самыми редкими из которых являются длинноприцветниковый пыльцеголовник, сахалинский седлоцветник, полушник азиатский и остроконечный тис. Однако жемчужиной этой коллекции можно назвать эдельвейс Палибина. Многие туристы уверены, что встретить этот прекрасный цветок можно только на альпийских склонах.

Путешественникам на выбор предлагается четыре маршрута: «Мыс Северный», «Озеро Благодатное», «Бухта Голубичная», «Ключ Кабаний».

Экскурсия на мыс Северный знакомит с животным и растительным миром побережья Японского моря, а также с жизнью ларг - пятнистых тюленей. Это излюбленная тропа для посетителей заповедника, она оборудована мостиками и деревянными настилами, поэтому ее посещение доступно практически каждому. С июня по октябрь можно наблюдать прекрасные цветы и травы, а также белочек и бурундуков, чьи норы находятся на всех участках тропы. На самом мысе расположена смотровая площадка, откуда удобно наблюдать за лежбищем ларги. Во время осенне-зимней миграции на рифах можно увидеть около 400 тюленей одновременно!

Озеро Благодатное первопоселенцы называли «Озеро небесной благодати». Оно расположено на побережье Японского моря и окружено горами. Озеро образовалось на дне морской лагуны, и от моря его отделяет только галечная коса. Во время штормов ее размывает, а рыбы выходят в море. Озеро окружено зарослями тростника, в которых гнездятся различные виды птиц. На берегу этого прекрасного творения природы часто можно увидеть следы медведей, тигров и кабанов, а на рассвете к водоему приходят пятнистые олени.

В ходе путешествия в бухту Голубичную туристы смогут встретить изюбрей, пятнистых оленей и кабанов, а также поближе узнать флору лесной зоны побережья. Невозможно будет пропустить скалу под названием «Каланча». На ней обитают уникальные парнокопытные - амурские горалы, которых занесли в Красную книгу. Когда путешественники проходят вдоль берега озера Голубичное, то нередко встречают мигрирующих птиц.

Самый протяженный (95 км) маршрут – «Ключ Кабаний». Именно в урочище Кабаний можно полюбоваться на рододендрон Фори - реликтовый тропический вид, чудом сохранившийся от флоры, существовавшей миллионы лет назад. Из-за того, что на зиму его листья не опадают, туристы, которые приезжают в заповедник вместе с первым снегом, могут увидеть чудесную картину - зеленые листья на фоне белого полотна. В июле же, расцветая, рододендрон покрывается цветами, собранными в соцветия в виде больших белых шаров. Со смотровой площадки можно увидеть гигантские тополя Максимовича, которым уже больше 300 лет.

В тисовой роще загадаю желание

Остров Петрова – одна из визитных карточек Приморья. Он находится на территории Лазовского заповедника. В начале июня там уже цветут маки, а от многовековых кедров нельзя оторвать глаз. Восхищает путешественников и каменный вал, построенный чжурчженями, но главная достопримечательность – тисовая роща. Возраст некоторых деревьев достигает тысячи лет. Согласно легендам, остров считался местом единения с природой и очищения души. В этом райском месте есть и родник, который, по поверьям, женщинам дарует красоту, а мужчинам – равнодушие к «зеленому змию». Считается, что остров исполнит любое желание своего гостя, только оно обязательно должно быть добрым.

На верхнем фото: Так выглядят заповедные дебри Земли леопарда…

Автор фото Диана Белая

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.