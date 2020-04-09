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ННК изменила правила обслуживания на АЗС в связи с угрозой распространения коронавируса
В рамках мероприятий по профилактике COVID-19 ННК усилила меры безопасности для работников и посетителей
Для соблюдения комплекса мер по профилактике заражения коронавирусной инфекцией, объявленных властями, Группа компаний ННК предпринимает дополнительные усилия.
В период действия режима самоизоляции автозаправочные станции ННК продолжают работать по привычному распорядку, изменив ради безопасности посетителей правила обслуживания. Для соблюдения дополнительных мер защиты АЗС, располагающие магазинами, переведены в формат киосков. Ограничения коснулись и кафе, расположенных на территории автозаправок – точки общепита теперь работают в формате «на вынос».
- На территории Дальневосточного федерального округа сеть ННК насчитывает около 300 АЗС, и на каждой соблюдаются все необходимые меры профилактики распространения инфекции. Несмотря на серьезные вызовы времени, мы бесперебойно обеспечиваем своих клиентов качественным топливом и предоставляем достойный сервис, сохраняя при этом позитивный настрой, - подчеркивают в Группе компаний ННК.
На фоне распространения коронавирусной инфекции эксперты предупреждают о местах с высоким риском заражения. Сегодня подхватить инфекцию проще всего в супермаркетах, аптеках и автозаправочных станциях. Так, самое большое количество микробов собирают на себе денежная наличность, тележки, корзины, пистолеты для заправки бензином и дизельным топливом.
С введением для жителей ДФО ограничений по пребыванию вне дома, АЗС ННК по-прежнему работают для частных автовладельцев и корпоративных клиентов в штатном режиме, максимально используя все необходимые способы профилактики заражения: в соответствии с графиком влажной уборки помещения АЗС, поверхности, в том числе топливно-раздаточные колонки и заправочные пистолеты, лотки для передачи денежных средств, терминалы для безналичных расчетов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Персонал АЗС выполняет свои обязанности в условиях мер по предотвращению распространения коронавируса: у операторов регулярно измеряют температуру, контролируют использование антисептиков, ношение защитных масок и перчаток.
Важно отметить, что автовладельцы с пониманием относятся к дополнительным мерам предосторожности, просьбам соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга в очереди на оплату топлива, призывам отказаться от наличных расчетов и пользоваться бесконтактными технологиями при оплате услуг.
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