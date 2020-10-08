Наблюдательный совет ПАО "ВМТП" не подтвердил увольнение гендиректора Заирбека Юсупова

Протокол заседания набсовета так и не был предоставлен ВМТП по запросу

По состоянию на 8 октября 2020 года Наблюдательный совет не предоставил в ВМТП протокол заседания от 30 сентября 2020 c листами письменных мнений членов набсовета. По информации FESCO в СМИ стало известно, что на указанном заседании было принято решение – прекратить полномочия генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова.

По федеральному закону №115-ФЗ от 07.04.2020 Наблюдательный совет обязан составить протокол заседания в течение шести календарных дней. Срок подготовки данного документа истек 6 октября 2020 года.

И.о. генерального директора ВМТП Омаров обращался с требованием о предоставлении протокола от 30 сентября 2020 г. к председателю Наблюдательного совета ВМТП М. Сахарову, однако документ так и не был представлен в ВМТП. Никакой ответной реакции или объяснения причин на официальное требование руководства ВМТП не поступило.