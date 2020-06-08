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Бизнес просит доработать меры поддержки

08 Июня 2020, 18:20 | Дальний Восток

По подсчетам Агентства стратегических инициатив (АСИ), воспользоваться поддержкой государства в условиях пандемии COVID-19 могут лишь 9% малых и средних предпринимателей.

Причина такого невысокого охвата - методика отнесения компаний к числу пострадавших на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Эксперты и бизнес настаивают на более справедливых, с их точки зрения, критериях. Минэкономики намерено придерживаться принятых правил, но обещает доработать их, пишет «Коммерсант».

Только 9% компаний малого и среднего бизнеса могут получить господдержку, сообщила на сессии Недели российского бизнеса РСПП глава АСИ Светлана ЧУПШЕВА. Столь низкий показатель она связала с методом отнесения бизнеса к числу пострадавших отраслей - на основании указываемых при регистрации предприятия кодов ОКВЭД. По ее словам, такой порядок оказался деструктивным и неэффективным: «Остальной бизнес остался наедине с проблемами, которые должен решать, - это падение выручки и сохранение занятости, перевод сотрудников на удаленные форматы, обеспечение кредитов». В связи с этим, считает глава АСИ, необходимо принять «справедливые принципы» отнесения компаний к пострадавшим.

О необходимости доработки критериев говорится уже не в первый раз. Бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ в своем недавнем докладе президенту указал, что пострадавшими признаны предприятия, относящиеся к 161 коду ОКВЭД, из которых 95 пока не включены в перечни поддерживаемых отраслей, а на 26 меры поддержки распространяются лишь частично. По его данным, 26% опрошенных компаний по основному ОКВЭД относятся к пострадавшим - из них только 35% могут воспользоваться мерами поддержки. Это означает, что воспользовались поддержкой лишь 10% от общего числа компаний малого бизнеса - оценки бизнес-омбудсмена, таким образом, практическим совпадают с данными АСИ. Сейчас в реестре МСП числится 6 млн юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Минэкономики с существованием проблемы согласно. На прошлой неделе глава ведомства Максим РЕШЕТНИКОВ признал тему ОКВЭД «самой больной в системе поддержки». Логику принятого механизма министерство объясняет существовавшей необходимостью быстро отреагировать на пандемию, опираясь на имеющиеся способы идентификации групп предпринимателей. Другие критерии, например величину падения выручки у бизнеса, в ведомстве отмели из-за того, что тогда для того, чтобы кому-то помочь, пришлось бы дожидаться квартальной отчетности, то есть июля-августа.

Пока власти пытаются расширить список получателей помощи на основании все того же ОКВЭД - путем расширения поддержки на вспомогательные коды деятельности. Минэкономики уже внесло в Белый дом предложение о возможности уточнения предпринимателями своих кодов ОКВЭД. По оценкам ведомства, это позволить расширить список получателей господдержки более чем на 200 тыс.

На сессии выяснилась и другая проблема антикризисной поддержки МСП - несколько представителей европейского бизнеса посетовали, что текущие требования не позволяют организациям с иностранным участием воспользоваться ею. Организация включается в реестр МСП при условии, что доля иностранного участия в ее уставном капитале составляет не более 49% (превышение допустимо, если иностранный участник сам относится к числу МСП и не является офшорной компанией). В итоге, как сообщил президент Alstom Transport Рус Филипп ПЕГОРЬЕ, малый бизнес с иностранным участием не может воспользоваться финансовой поддержкой.

Замглавы Минэкономики Алексей ХЕРСОНЦЕВ заверил, что у ведомства не было цели разделить российских и зарубежных предпринимателей. По его словам, ситуация отражает лишь особенности «юридических статусов», на которые завязана именно финансовая поддержка, регуляторные же меры, добавил чиновник, доступны для всех.

На фото: Только 9% компаний малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на господдержку.

Фото из архива

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Теги: бизнес  АСИ  кризис  поддержка  коронавирус 



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