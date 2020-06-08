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Инвесторы особых режимов заморозили проекты
Минэкономразвития смягчило требования к показателям компаний и проведению проверок в ОЭЗ и ТОР
Достижение плановых показателей по объему вложений, запуску предприятий и созданию рабочих мест в преференциальных режимах сдвигается на год. Из-за пандемии коронавируса реализация некоторых инвестиционных проектов в особых экономических зонах (ОЭЗ) и территориях опережающего развития (ТОР) в моногородах заморожена. Также переносятся сроки работ по строительству и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры.
Опрошенные «Известиями» эксперты не исключают, что бизнесмены могут расторгнуть и ранее заключенные соглашения об инвестиционных обязательствах - на такой шаг их подтолкнут масштабы кризиса.
Парализованные вирусом
В период карантина компании-резиденты переводили своих сотрудников на удаленный формат либо получали специальные разрешения и продолжали работать. Предприятия, у которых не было такого документа, приостановили деятельность, что вызвало необходимость продления сроков реализации инвестпроектов на период от 3 до 12 месяцев. Также в зависимости от времени вынужденного простоя переносятся строительные мероприятия, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры в экономических зонах, отметили в пресс-службе Минэка. В ОЭЗ и ТОР в моногородах зарегистрировано 1,4 тыс. бизнесменов, которые создали более 62,8 тыс. рабочих мест и инвестировали 469,2 млрд рублей.
В сложившейся ситуации пострадали целые отрасли экономики, подчеркивают в министерстве. Пандемия и карантинные меры наиболее негативно повлияли на резидентов льготных зон в сфере промышленности и технологий, логистики и транспорта. Значительное снижение туристического потока и грузоперевозок сказалось также на деятельности туристско-рекреационных и портовых ОЭЗ.
В основном инвесторы столкнулись с проблемами, связанными с ограничениями в поставках импортного оборудования и сырья, заключением контрактов, невозможностью приезда иностранных специалистов для проведения работ, а также с поиском отечественных аналогов необходимых товаров и услуг. Есть сложности с доступом к финансовым ресурсам, в частности в иностранных банках, рассказали в Минэке. Там считают, что сейчас помощь в том или ином виде требуется всем предприятиям. Однако ее виды и объемы будут зависеть от отраслей экономики, размера компаний и активности региональных властей в поддержке преференциальных площадок и реализации антикризисных мер в инвестиционной деятельности. Со своей стороны, Минэкономразвития смягчило требования к показателям реализуемых проектов и проведению проверок.
Впрочем, пока просчитать влияние пандемии на экономические показатели резидентов зон в Минэкономразвития не берутся. Точная оценка скорее будет ближе к осени. Подавляющее большинство инвесторов преференциальных режимов планируют сохранить действующий штат сотрудников, но планы по созданию новых рабочих мест будут реализованы позднее оговоренных сроков, подчеркнули в ведомстве.
Риски и выгоды
Снижение выручки у некоторых резидентов ОЭЗ достигло 50%, в ряде отраслей объемы производства и заказы сократились до 30%, отметили в Ассоциации кластеров и технопарков, которая также работает с компаниями экономических зон. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, есть риски, что сроки реализации некоторых проектов могут сместиться до года. Уже сейчас есть инвесторы, которые хотят выйти из ОЭЗ из-за отсутствия финансирования для проекта, добавили там, но не уточнили название предприятий и географию зоны.
Но есть и положительные кейсы, когда предприниматели в условиях пандемии временно переориентировали свою деятельность, рассказали в ассоциации. Например, резиденты в ОЭЗ «Дубна» - производители косметической продукции запустили изготовление антисептиков. Компании в сфере био- и медицинских технологий выпускают наиболее востребованные сегодня аппараты искусственной вентиляции легких, разрабатывают новые реагенты для тестов на выявление коронавируса.
До пандемии на Кавказе горнолыжный сезон был одним из лучших за последние годы, только на одном «Архызе» было порядка 125 тыс. туристов в месяц, рассказали в компании «Курорты Северного Кавказа», управляющей зонами туркластера. Но в марте число посетителей сократилось вдвое, а затем курорты закрылись на карантин. После снятия ограничений планируется делать ставку на индивидуальный туризм, уже готовится летняя инфраструктура: велотрассы, экотропы, горный кэмпинг, добавили там.
По словам руководителя группы региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, меры господдержки распространяются только на компании из пострадавших отраслей. Если резидент относится к таковым, то он получает помощь, нет - остается в равных условиях с теми, кто пока не входит в перечень. Однако, стоит учесть то, что у инвесторов особых зон уже есть льготы по налогам, поэтому часть предлагаемых инструментов может быть для них неактуальна, считает эксперт.
Налоговый перерасчет
Если сравнивать инвесторов преференциальных территорий с бизнесом, применяющим общую систему налогообложения, то первые действительно имеют подушку безопасности, подчеркнула директор департамента налогового и юридического консультирования KPMG в России и СНГ Ольга Сурикова. Однако некоторые неурегулированные вопросы порядка применения льгот остаются в текущей повестке наряду с теми, что вызвал COVID-19. На сегодня ряд резидентов - крупнейших работодателей столкнулись с серьезными доначислениями со стороны налоговых органов в части страховых взносов, рассказала эксперт.
По словам Ольги Суриковой, нельзя исключать закрытие отдельных инвестпроектов особых зон, которые не выдержат испытание пандемией. В соглашении о резидентстве предприниматель не обязан возмещать налоговую экономию в случае его расторжения. Но если управляющая компания построила уже необходимую инфраструктуру, то может потребоваться компенсация потраченных государством средств, резюмировала она.
Онлайн-заявка
Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) смогут привлекать инвестиции через онлайн суперсервисы, которые разрабатывает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока.
«Через «личный кабинет» резиденты могут привлекать и инвестиции. Для этого необходимо оставить заявку с параметрами проекта - информация будет опубликована и доступна для потенциальных партнеров. В разработке находятся сервисы по подписанию и утверждению соглашений с резидентами, подаче заявок на право предоставления товарного знака «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток» и кадровую потребность в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике», - рассказал в интервью РИА Новости министр Александр КОЗЛОВ.
По его словам, сейчас проходит этап тестирования услуга по получению от управляющей компании, которой является КРДВ, технических условий на подключение к инфраструктуре.
«Сервис по привлечению заемного финансирования позволит резидентам сформировать и дистанционно направлять заявки на получение кредита одновременно в несколько банков-партнеров Корпорации, сейчас их 18, в том числе крупнейшие федеральные банки. Пользуясь сервисом, предприниматели смогут оперативно получить рекомендации от банков по оформлению заявок. Со своей стороны, Корпорация получит возможность отслеживать процессы рассмотрения заявок резидентов в кредитно-финансовых учреждениях», - сказал министр.
Резидент в «личном кабинете» сможет оценить качество сервиса.
«Масштабным проектом станет навигатор, объединяющий весь комплекс мер государственной поддержки инвестпроектов, реализуемых на ТОР и в СПВ, в списке будет присутствовать более 80 видов», - рассказал Козлов.
На фото: Резиденты Свободного порта остались без прибыли.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
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