Розыгрыш автомобилей от ННК состоится 9 мая

Каждый Mitsubishi Outlander найдет своего хозяина в прямом эфире!

К празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сеть АЗС ННК завершает проведение грандиозной акции «Весна с ННК!» и объявит победителей главных призов в трех дальневосточных регионах – мощных и современных внедорожников Mitsubishi Outlander*.

Присоединяйтесь к трансляции розыгрыша призов 9 мая в 15:00 в Приморском крае, в 16:00 - в Хабаровском крае и в 15:00 - в Амурской области по местному времени в режиме реального времени на сайте азсннк.рф.





С 18 марта по 7 мая текущего года каждый клиент сети АЗС ННК, расположенных в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области, при заправке автомобиля от 30 литров, имел возможность зарегистрировать не менее 3 чеков на сайте азсннк.рф, получить уникальный код участника и побороться за главный приз - автомобиль Mitsubishi Outlander!

Желаем удачи каждому участнику!

*Подробная информация об условиях и правилах акции, розыгрыше призов, их количестве и месте получения размещена на сайте азсннк.рф.





Газета «Золотой Рог», Владивосток.