www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 74.12 р. 100 JPY: 69.66 р.
EUR: 80.06 р. 10 CNY: 10.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Итоги
Распечатать

Розыгрыш автомобилей от ННК состоится 9 мая

08 Мая 2020, 14:19 | Дальний Восток

Каждый Mitsubishi Outlander найдет своего хозяина в прямом эфире!

К празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сеть АЗС ННК завершает проведение грандиозной акции «Весна с ННК!» и объявит победителей главных призов в трех дальневосточных регионах – мощных и современных внедорожников Mitsubishi Outlander*.

Присоединяйтесь к трансляции розыгрыша призов  9 мая в 15:00 в Приморском крае, в 16:00 - в Хабаровском крае и в 15:00 - в Амурской области по местному времени в режиме реального времени на сайте азсннк.рф.


 

С 18 марта по 7 мая текущего года каждый клиент сети АЗС ННК, расположенных в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области, при заправке автомобиля от 30 литров, имел возможность зарегистрировать не менее 3 чеков на сайте азсннк.рф, получить уникальный код участника и побороться за главный приз - автомобиль Mitsubishi Outlander!

Желаем удачи каждому участнику!

*Подробная информация об условиях и правилах акции, розыгрыше призов, их количестве и месте получения размещена на сайте азсннк.рф.


 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: АЗС  Дальний Восток  авто  праздник  итоги  акция  конкурс  приморье  топливо  ннк  компании 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]