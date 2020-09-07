Работники нефтяной отрасли встретили профессиональный праздник

Группа компаний "ННК" поздравляет работников отрасли с Днем нефтяника

Традиционно День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечается в России в первое сентябрьское воскресенье. Это профессиональный праздник представителей разнообразных специальностей отрасли: геологоразведчиков и буровиков, инженеров и строителей, транспортников и технологов –​ всех, кто связал свою судьбу с добычей и переработкой нефти и газа.

В преддверии праздника, который можно считать всенародным – именно на нефти и газе строится сегодня экономика страны, позволяющая отстаивать общенациональные, государственные интересы России, обеспечивать ее энергетическую безопасность - ​ всегда принято подводить итоги, говорить об успехах и ставить новые цели.

На Дальнем Востоке один из крупнейших брендов, которыми представлена нефтяная отрасль, - ННК. Группа ННК – вертикально-интегрированный холдинг, куда входят более двух десятков предприятий разведки, добычи и переработки нефти, а также производства и сбыта нефтепродуктов, расположенные в экономически значимых регионах России.

Предприятия отрасли в ДФО обеспечивают регион высококачественным моторным топливом оптом и в розницу через собственную разветвленную сеть АЗС под маркой ННК. Сбытовые общества в Бурятии и на Камчатке, в Приморье, Амурской области и Хабаровском крае реализуют нефтепродукцию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода – флагмана отечественной нефтяной промышленности на Дальнем Востоке, также входящего в Группу ННК.

В этом году нефтяники отмечают профессиональный праздник в непростой обстановке. Пандемия и мировой нефтяной кризис бросили отрасли новые серьезные вызовы. Однако запас прочности и способность нефтяников решать задачи любого уровня сложности обеспечивают достойное прохождение этого периода. Несмотря ни на что ННК продолжает поступательное движение вперед, реализуя уникальные нефтегазовые проекты, развивая отечественные высокие технологии, инвестируя в социально-экономический рост регионов, пополняя федеральный бюджет.

Важной частью имиджа любой компании являются ее ключевые ценности. Ценности ННК просты и понятны: это качество продукции, сотрудники и клиенты, эффективность работы и защита окружающей среды, высокая социальная ответственность и тесная связь с регионами присутствия, что наряду с постоянным взаимодействием с государственными институтами формирует условия для стабильного развития бизнеса.

Один из ценнейших активов компании, залог ее успешного развития –​ высококвалифицированный персонал, мотивированный на эффективную работу. Ведь за каждым общим достижением – усилия нацеленной на успех команды. Цену ремеслу нефтяника команда ННК знает не понаслышке. Это суровый труд, постоянно связанный с риском, требующий твердости духа, самоотречения и огромной выдержки. Поэтому деятельность специалистов ННК отмечается на высоком уровне: по традиции в честь Дня нефтяника ведомственные награды Министерства энергетики РФ, почетные грамоты правительств регионов, корпоративные награды ежегодно вручаются достойнейшим сотрудникам.

В компании меняются технологии, внедряются различные инновационные разработки, растут объемы производства и реализации нефтепродуктов – предприятия ННК динамично развиваются. Работать в нефтянке стремится молодежь – талантливая, инициативная, целеустремленная. Это значит, престиж профессии растет, несмотря на то, что труд нефтяников является, пожалуй, наиболее тяжелым и ответственным.

Независимую нефтегазовую компанию отличает сила корпоративных традиций. Особая гордость ННК – продолжающиеся семейные династии, которые являются символом стабильности компании и уверенности поколений нефтяников в своем будущем.

Группа ННК поздравляет работников компании и всех отраслевиков с поистине национальным праздником, желает здоровья, трудовых успехов и новых побед!

Под фото: Группа «ННК» поздравляет всех с поистине всенародным Днем нефтяника.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.