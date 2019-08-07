Чита портовая

Вопрос «преференций» стал головной болью бизнеса по всей стране

Как и предполагала газета «Золотой Рог», «эксклюзивный» статус Свободного порта недолго радовал Владивосток. Два года назад режим был распространен на ключевые гавани Дальнего Востока, включая экзотический Певек, а теперь будет работать в Чите, знакомой с морем только благодаря чартерам в Таиланд. При этом Забайкалье не смущает опыт Приморья, налоговые сборы в котором после появления «инструментов развития» не то, что рванули вверх, а наоборот, стали собираться с еще большим скрипом.

Врио губернатора Забайкальского края Александр ОСИПОВ нашел способ вывести депрессивный регион на передовые роли. На встрече с председателем правительства РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ бывший замглавы Минвостокразвития попросил проработать вопрос распространения режима Свободный порт Владивосток (СПВ) на территорию Читы.

В ходе встречи губернатор рассказал премьеру, что в Забайкальском крае в силу сложностей социально-экономического развития сложился очень низкий уровень занятости малого и среднего предпринимательства.

«При этом малое и среднее предпринимательство максимальный выбор дают людям для трудовой самореализации. Мы хотели попросить вас, предварительно подготавливаем соответствующую работу с Минвостокразвития, рассмотреть возможность распространения показавшего свою эффективность режима «Свободный порт Владивосток» на территорию Читы и поселка Забайкальск», - сказал г-н Осипов.

«Хорошо. Я дам поручение все это максимально тщательно проработать», - ответил г-н Медведев.

Во время визита в Читу Дмитрий Медведев также сообщил о создании в Забайкалье одноименной ТОР. Там планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти 200 млрд рублей. Ключевым проектом станет Удоканское месторождение меди, которое является одним из крупнейших в мире.

Концы с концами не сводятся

«Очевидно, что за последние годы Забайкальский край попал в очень сложное положение. Я сейчас не буду проводить разбор полетов, в чем здесь были объективные причины и субъективные, но в любом случае, общая сбалансированность должна быть достигнута. Это абсолютно очевидно», - сказал премьер на совещании по развитию Забайкальского края.

Он отметил, что федеральные власти оказывают краю поддержку, чтобы регион мог свести концы с концами.

«Создание ТОР в Забайкалье для наших жителей - это конкретные рабочие места, более 9 тысяч, с достойной заработной платой. Надеюсь, что первые 15 проектов в ТОР «Забайкалье» - это только начало. И если их будет больше, то это позволит удержать забайкальцев на родной земле, уменьшит отток населения из края. Мы понимаем, что основная работа еще впереди, но задел уже есть», - считает г-н Осипов.

Первые ТОР появились на Дальнем Востоке в 2015 году, тогда же был создан Свободный порт Владивосток. Изначально, для зарегистрировавшихся в особых зонах резидентов первые пять лет действует нулевая ставка налога на прибыль, затем она должна вырасти до 10%.

Интересно, что новые ТОР появляются и совсем далеко от Востока. Так, в конце июля первым резидентом на территории ТОР в карельском городе Костомукша (!) стало деревоперерабатывающее предприятие ООО «Лапландия Транс». Костомукша - самый молодой город Карелии, в котором проживают 29 тыс. человек. Он находится в 30 км от границы с Финляндией и получил статус города в 1983 году. Градообразующим предприятием является горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш», входящий в ПАО «Северсталь». В настоящее время статус ТОР в республике имеют монопоселения Кондопога и Надвоицы.

Страховые недочеты

Идем далее - Минэкономразвития РФ предлагает распространить пониженные тарифы страховых взносов, установленные для резидентов Свободного порта Владивосток и ТОР в Дальневосточном федеральном округе, на резидентов ТОР, созданных в моногородах.

Еще в мае Госдума поручила комитету по экономической политике обратиться в правительство РФ с предложением в кратчайший срок представить паспорт нового проекта по развитию моногородов, предусматривающий меры по увеличению производительности труда, развитию малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, в том числе за счет механизма отложенных налоговых платежей.

В поручении отмечалось, что программа «Комплексное развитие моногородов» была досрочно завершена с 1 января 2019 года, и уже более полугода моногорода не знают о дальнейших параметрах госполитики в отношении тех или иных моногородов, исходя из их социально-экономического положения и перспектив развития. При этом из регионов поступают предложения для комплексного обеспечения моногородов рассматривать мероприятия, предусмотренные в рамках реализации национальных проектов, как приоритетные меры господдержки.

Регионом России с самым большим количеством моногородов на своей территории является Кузбасс (работает на экономику Приморья благодаря загрузке местных портов углем со своих месторождений – Прим. авт.). В Кемеровской области экономика 24 муниципальных образований является монозависимой, так как тесно связана с угольной промышленностью, металлургией и машиностроением. Четыре моногорода региона - Новокузнецк, Юрга, Анжеро-Судженск и Прокопьевск - в настоящий момент имеют статус территорий опережающего развития и реализуют проекты по диверсификации своей экономики, предоставляя инвесторам-резидентам государственную поддержку в виде льгот по страховым взносам и налогам.

В конце июля президент России Владимир ПУТИН подписал закон, направленный на совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в территориях опережающего развития.

Документ предусматривает возможность включения в границы ТОР акватории водных объектов, то есть прилегающих к ним морей, озер и водохранилищ. Это позволит резидентам ТОР осуществлять, в частности, рекреационную деятельность и строительство гидротехнических сооружений. Однако предложение о включении акватории водных объектов в границы ТОР должно быть согласовано с ФСБ, ФСО, Минобороны, Минприроды и Минтрансом до внесения в правительство РФ.

Бизнес и губернаторы тоже плачут

Напомним, что государство хочет изменить правила игры льготного налогового режима для резидентов Свободного порта и территорий опережающего развития (ТОР). Глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ уверяет, что нововведения будут приняты, прежде всего, в интересах бизнеса, но на самом деле речь идет о спасении регионов, которые благодаря запуску Свободного порта и ТОРов ежегодно недосчитываются сотен миллионов рублей налога на прибыль.

«Мир меняется стремительно, и мы должны за ним успевать. Также к нам обращается бизнес и региональные власти, и мы реагируем на каждый их запрос. Например, они вышли к нам с предложением пересмотреть систему налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Один из пунктов – сделать ставку на прибыль организаций 7% с момента запуска проекта. Вместо нынешнего 0 в течение 5 лет и в дальнейшем – увеличения процентов. Ключевая идея этого изменения, на которую обращают внимание главы и инвесторы – это то, что регионы сразу начнут получать налоговые доходы от реализации инвестпроектов. Плюс, это сделает экономику средних и крупных проектов более эффективной», - отмечал министр.

По данным Минвостокразвития, на Дальнем Востоке наблюдается сокращение инвестиций в действующие производства малых и средних предприятий, а доля обрабатывающей промышленности в экономике региона последние пять лет остается неизменной.

«Остальные инвестиционные проекты (а их общее число – 1610) находятся в разной степени готовности. Кто-то еще в стадии бизнес-плана, у кого-то разрабатывается проектно-сметная документация, кто-то уже «зашел в стройку». Могу сказать так: те проекты, которые были хорошо проработаны, реализуются хорошими темпами. Но есть проекты, которым необходима дополнительная поддержка. На региональном уровне, на федеральном», - отметил Александр Козлов.

«Поэтому мы прорабатываем вопрос введения механизма специального вычета, который будет направлен на стимулирование инвестиций в модернизацию существующих предприятий. По этому механизму инвестор сможет вернуть затраты на модернизацию своего предприятия. После проведения модернизации он сможет уплачивать меньше налогов на прибыль, на имущество и земельного, тем самым возвращая вложенные средства в новые мощности», - сказал г-н Козлов.

По данным министерства, на сегодняшний день на Дальнем Востоке запустились всего чуть более 200 предприятий. Большая часть из них – крупные проекты, которые были бы реализованы и без дополнительных мер поддержки. Например, проекты строительства угольных терминалов или верфи «Звезда».

Досье "Золотого Рога": Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек). ТОР – это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности, с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 19 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.