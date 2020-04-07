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Интернет скачивается с бешеной скоростью
Телеком-операторы отмечают рост фиксированного интернет-трафика, что приводит к росту нагрузки на сети. Прежде всего, рост трафика отмечается при пользовании домашним интернетом в крупных городах. Президент МТС Алексей КОРНЯ уже призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика.
Г-н Корня в открытом письме абонентам перечислил ряд мер, которые оператор предпринял для того, чтобы в условиях вынужденной или добровольной самоизоляции абоненты могли комфортно пользоваться привычными сервисами. Так, мобильные, фиксированные услуги и ТВ сервисы оператора продолжат работать даже при отрицательном балансе как минимум до конца апреля. Кроме того, МТС бесплатно предоставила ряд развлекательных, образовательных и медицинских ресурсов в едином пакете.
Также руководитель МТС отметил рост фиксированного интернет-трафика, добавив, что в компании видят значительный рост нагрузки на сеть и, прежде всего, рост трафика при пользовании домашним интернетом в крупных городах. В Приморье трафик пока вырос не так значительно, как в Москве, но тренд на рост очевиден – за минувшие две недели интернет-трафик увеличился на 10%. Также аналитики МТС зафиксировали значительный рост количества подключений к домашнему интернету и ТВ – в Приморье этот показатель за две недели поднялся на 31%.
Алексей Корня отметил, что компании удается поддерживать самые высокие стандарты качества сети. Однако он добавил, что сети передачи данных - стратегически важная инфраструктура. И, несмотря на то, что компания непрерывно наращивает мощности, пропускная способность сетей – это физически ограниченный ресурс.
Крупнейшие стриминговые платформы в мире уже понизили качество видео, убрав 4K и Full HD, чтобы снизить нагрузки на сети. В МТС также призвали к осознанному потреблению интернет-трафика. «Я со своей стороны также хотел бы призвать вас к осознанному обращению с контентом в сети. Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии - это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов. Мемы и хорошее настроение - это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно», - заключил Алексей Корня.
Колл-центры МТС частично переведены на удаленный формат работы. Специалисты продолжат обрабатывать все звонки, однако сейчас как раз самое правильное время, чтобы перейти на дистанционное обслуживание. Большинство вопросов по тарифам, финансовым услугам и подключению новых продуктов можно решить самостоятельно без походов в салон и даже без звонков в контактный центр в приложении Мой МТС.
Напомним, что президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ о нерабочей неделе в РФ с 28 марта по 5 апреля с сохранением за работниками заработной платы. Решение принято в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом и смягчением последствий от пандемии. Согласно указу, он не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
В пресс-службе ПАО «Ростелеком» сообщили, что выходными воспользуются сотрудники компании, которые «не заняты непосредственно в производственном процессе, в обеспечении функционирования сетей и оборудования» и уже сейчас работают из дома.
«Функционирование информационной инфраструктуры нашей компании имеет критически важное значение, о таких предприятиях была специальная оговорка. В условиях цифровизации работа интернет-провайдеров имеет значение не меньше, чем водопровод и электроснабжение. Поэтому часть технических сотрудников будет работать в соответствии со сменным графиком. Если потребуется - технические службы будут усилены», - рассказали в компании.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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