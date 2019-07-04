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Состоялось годовое собрание акционеров АО "ДГК"

04 Июля 2019, 13:51 | Дальний Восток

Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды

25 июня состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК). Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, а также устав общества в новой редакции.

В соответствии с бухгалтерской отчетностью общество по итогам 2018 года получило убыток в размере 7 млрд рублей. По рекомендации совета директоров акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды.

В ходе собрания также переизбран совет директоров компании. В его состав вошли семь человек:

Васильев Сергей Вячеславович, первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»

Гвоздев Виктор Сергеевич, заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро»

Кабанова Лариса Владимировна, директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Коптяков Станислав Сергеевич, директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

Недотко Вадим Владиславович, директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

Чурилов Дмитрий Викторович, директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»

Шукайлов Михаил Иннокентьевич, генеральный директор АО «ДГК».

На собрании также избран новый состав ревизионной комиссии АО "ДГК". В ее состав вошли:

Ажимов Олег Евгеньевич, руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"

Ерахтин Евгений Леонидович, начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"

Попов Андрей Юрьевич, главный специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"

Шарипова Маргарита Александровна, ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"

Уланова Евгения Сергеевна, главный специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"

Аудитором компании на 2019 год утверждено ООО «РСМ Русь».

АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал. в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и восемь крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ДГК  дивиденды  устав  акционеры  "РусГидро"  прибыль 



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