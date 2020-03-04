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Движение вверх: Группа компаний ННК подвела итоги работы за 2019 год
Президент одного из крупнейших налогоплательщиков Дальневосточного
региона проанализировал работу всех предприятий компании
и поставил новые задачи
На днях президент Группы компаний ННК Эдуард ХУДАЙНАТОВ провел производственные совещания с руководителями блоков upstream и downstream. На совещаниях руководителю доложили об итогах производственной деятельности добычных и сбытовых обществ Группы компаний ННК за 2019 год, а также поставлены основные задачи на 2020 год.
Резюмируя итоги работы Группы за прошлый год, президент компании сообщил, что все предприятия выполнили бизнес-планы, более того - некоторые общества превысили утвержденные планом показатели. Было особо отмечено, что это стало возможным благодаря грамотному менеджменту и эффективному выстраиванию бизнес-процессов на местах.
Кроме того, перед топ-менеджментом блока upstream была поставлена главная, ключевая задача - расширение ресурсной базы. Руководство компании уверено: для повышения эффективности работы целесообразно нарастить объемы геологоразведочных работ и более активно применять современные технологии и оборудование. Стоит отметить, что уже зарекомендовавший себя в ННК метод работы с кадрами также нашел отражение в речи президента Худайнатова: важно продолжать уделять особое внимание работе по подбору, обучению и стимулированию кадрового состава предприятий, .
Также руководству сбытовых обществ была поставлена задача не снижать темпов развития автозаправочных комплексов в регионе присутствия Группы. Более того, решено масштабировать позитивные изменения на все АЗС сети в Дальневосточном федеральном округе.
Отдельная тема встречи была посвящёна блоку, который находится у президента компании на особом контроле. Речь шла о стратегии развития Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Ведь его бесперебойная работа гарантирует обеспечение качественными топливными продуктами потребителей всего Дальнего Востока. Были озвучены показатели налоговых отчислений и сборов, уплаченных в бюджеты различных уровней. Стоит ли говорить, это весьма серьезные цифры, поскольку общества Группы компаний ННК остаются одними из крупнейших налогоплательщиков на территории Дальневосточного федерального округа, при этом предприятия постоянно наращивают бюджетные выплаты, непременно оказывая поддержку социальным проектам в регионе своего присутствия.
Эдуард Худайнатов в духе традиций компании обозначил для руководителей всех подразделений необходимость повышения уровня промышленной и экологической безопасности. Особый акцент был сделан на проектах в Арктической зоне, и с этим нельзя не согласиться - работа в этой части России требует максимально бережного отношения к окружающей среде. Также президент компании подчеркнул важность слаженной работы всех предприятий Группы компаний ННК, чья таргетированная, эффективная и, безусловно, социально ответственная политика вносит значимый вклад в развитие нефтегазовой отрасли Российской Федерации.
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