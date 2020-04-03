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ДГК не будет ограничивать услуги должникам - социально значимым объектам

03 Апреля 2020, 13:40 | Дальний Восток
Дальневосточная генерирующая компания (АО «ДГК») приняла ряд мер противодействия негативным последствиям коронавируса в энергосбытовой деятельности организации. Эти меры коснулись физических и юридических лиц – абонентов энергокомпании. Так, с 30 марта энергетики не будут вводить ограничения теплоснабжения и ГВС социально-значимых объектов - должников.
 
С целью поддержки организаций в период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с 1 апреля приостанавливается начисление штрафных санкций за несвоевременную оплату оказанных коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (далее - ГВС). Однако, компания обращает внимание на то, что штрафные санкции, начисленные за предыдущие периоды, также, как и просроченная задолженность за оказанные услуги отопления и горячего водоснабжения, подлежит обязательной оплате.
 
Дальневосточная генерирующая компания напоминает, что в рамках предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, всё очное обслуживание клиентов в офисах компании временно перешло на дистанционный режим.
 
Передать показания с 20 по 25 число каждого месяца частные клиенты могут:
 
- на сайте ПАО «ДЭК» на странице www.dvec.ru/pokazaniya/ (без регистрации);
 
- в «Личном кабинете» на сайте ПАО «ДЭК» и через мобильное приложение; - на сайте www.gubernia.com; - на сайте www.dvhab.ru;
 
- через SMS-сообщение на номер телефона +7-924-411-44-55 (формат передачи показаний: № лицевого счета, пробел, № прибора учета, пробел, показания для однотарифного прибора учета или дневное, все цифры до запятой на приборе учета, пробел, показания ночь для двухтарифного прибора учета);
 
- по телефону Контакт-центра 8-800-100-3-777, 8-800-775-3-777 в том числе в автоматическом голосовом режиме; - на электронную почту [email protected]
 
Для оплаты клиенты могут воспользоваться онлайн-способами без взимания комиссии:
 
1. через личный кабинет на официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru; на официальном сайте АО «ДГК» www.dvgk.ru;
 
2. в мобильном приложении ПАО «ДЭК»;
 
3. на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата банковской картой онлайн»;
 
4. через интернет-банкинг или мобильные приложения банков;
 
5. в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации.
 
Получить разъяснения по расчетам, оставить заявку, и т.д. теперь можно будет, связавшись со специалистами по телефонам контактного центра ПАО «ДЭК» 8 (800) 100 3 777, 8 (800) 775 3 777 (звонок бесплатный) с понедельника по субботу с 9-00 до 18-00.
 
Более подробную информацию о способах передачи показаний, сервисах компании можно узнать на сайте www.dvec.ru.
 
Энергетики напоминают потребителям, что в соответствии с Агентским договором на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», функции расчета, абонентское обслуживание потребителей и тд. возложены на ПАО «ДЭК».
 
Между тем, энергетики рекомендуют не затягивать с оплатой коммунальных услуг, т.к. именно от собранных денежных средств зависит своевременное проведение ремонтной кампании и надежное энергообеспечение регионов.
 

 

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Теги: коронавирус  ДГК  долги 



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