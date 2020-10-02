Экотерроризм или забота о природе: что представляет собой экодвижение в Приморье

Эксперты: о влиянии «хайпа» на развитие региона и реальном взгляде на вещи

Громкие экологические акции в Приморье — пиар отдельных личностей или же реальная забота о природе? Журналисты и биологи рассуждают о природе экологических протестов и реальных целях их вдохновителей.

«А с людьми кто-то говорит?»

Как известно, в Приморье готовятся к реализации несколько крупных инвестпроектов — Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ) и терминал по перевалке сжиженного газа в посёлке Приморский. Каждый из проектов — это сотни новых рабочих мест, а НЗМУ и вовсе обещает стать крупнейшим в регионе налогоплательщиком. Оба предприятия разместятся под Находкой, эта территория по праву пользуется званием курортной столицы Приморья. Мало кто из жителей региона хоть раз за сезон не выезжает с семьёй отдохнуть в Андреевку или на пляжи Ливадии. Вот за это и уцепились многочисленные активисты, зачастую имеющие мало общего с настоящими экологами, имеющими профильное образование и опыт работы в сфере защиты природы.

Они, пользуясь отсутствием у многих людей реальных знаний об отходах производств и их опасности для окружающей среды, и натравливают население на инвесторов.

«Завода ещё нет, а в головах людей уже началось бедствие: «Завод опасен, это химия! Это яды! Не допустим!». И дальше про детей или про то, каким раньше почти курортным городком была Находка, а теперь придется уезжать. А с людьми кто-то говорит? Что им говорят экологи по сему поводу? Надо ли бояться на самом деле? Придется ли уезжать?», — задаётся вопросом журналист Андрей КАЛАЧИНСКИЙ.

Многие люди, при этом, искренне хотят защитить свою территорию, свой дом. И потому ведутся на поводу у недобросовестных активистов

«У меня сейчас курс — проблемы современного экологического образования. Так вот главная проблема сейчас в том, что в проблемах экологии не разбираются многие, в том числе вроде бы и образованные журналисты. А вот народ начинает интуитивно понимать, что это такое — проблемы экологии — и стихийно встает на защиту своего дома», —сказала научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Татьяна ВШИВКОВА.

Самое интересное, в бухте Находки, где сейчас находится ТОР «Нефтехимическая» и планируется размещение производств, ещё в 60-х годах планировали создать крупную промышленную площадку. То есть, ни о каких курортах в тех местах изначально речи не шло. Для отдыха и тогда, и сейчас отлично подходят бухта Анна, Ливадия, Триозёрье.

Похожая ситуация сложилась во время строительства «Росатомом» «ядерных могильников» под Фокино. Тогда тоже отдельные заинтересованные лица пытались выставить всё так, будто под городом соберут ядерные отходы едва ли не со всего мира. И лишь после длительной разъяснительной работы, инициированной госкорпорацией, удалось убедить людей, что ничего опасного в проекте нет. И, более того, он даже пойдёт на пользу Фокино и близлежащим территориям.

Инициаторы протестных акций не пытаются ответить на вопросы местных жителей и объяснить, что же в действительности представляют собой НЗМУ или любой другой крупный проект. Они апеллируют к эмоциям, тем самым провоцируя людей бороться против вещей, суть которых они сами плохо понимают.

Безусловно, диалог между бизнесом и населением должен быть. Но это должен быть взвешенный разговор людей, разбирающихся в предмете, а не огульно кричащих о «ядах», «отраве» и использующих другие привычные для ряда активистов «страшилки».

«Рептилоиды» против развития

Кроме того, многие эксперты в сфере экологии, даже весьма уважаемые, готовы за звонкую монету выдать положительный отзыв на любой — даже откровенно вредительский — проект. Андрей КАЛАЧИНСКИЙ приводит в качестве примера недавнюю ситуацию: председателя общественного совета Всероссийского общества охраны природы Владимира ГРАЧЕВ задержали при получении взятки, ему обещали миллион евро за положительное заключение одному предприятию.

Есть и другие примеры недобросовестности организаций, связанных с экологией.

«Вот относительно недавний пример по проекту завода ВНХК в Находке. Когда, представители общественных организаций края, в том числе из самой Находки, вынуждены были организовать общественную экологическую экспертизу этого проекта, то выяснилось, что "вас тут не стояло" - некая организация ВООП аж из Хабаровска(!?) уже взяла все в свои руки, и, разумеется, подготовила положительное заключение. И это несмотря на то, что в проекте была масса нарушений природоохранного законодательства», — вспоминает доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир РАКОВ.

Не исключено, что и в Приморье многие активисты готовы за энную сумму на любые действия. В частности, среди них много достаточно неблагонадёжных лиц. Это, например, Лира ИВЛЕВА, которая верит в «рептилоидов», Геннадий ШУЛЬГА известен своими политическими амбициями и не чурается рекламировать секс-шопы на своих медийных площадках, а Татьяна Корчевная открыто призывает использовать маленьких детей для съёмок видео-роликов с призывами принимать участие в несанкционированных акциях.

Важно добавить, что движущая сила любого региона — это крупные предприятия, производства, порты. Без них не было б рабочих мест, региональный бюджет бы оскудел, перестали б развиваться многие смежные отрасли. И, судя по тезисам многих экоактивистов, инвесторам вовсе стоит прекратить развивать проекты в Приморье. Но этого ли хотят простые жители региона: закрыть заводы, не допустить появление новых предприятий, оставив сотни людей без работы и остановив развитие всего края? Именно это вопрос Андрей КАЛАЧИНСКИЙ адресует приморским экоактивистам. Однако, судя по всему, этот и другие подобные вопросы останутся без ответа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.