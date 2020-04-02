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"Корону" предложили признать тотальным форс-мажором
Попытки предъявить эпидемию как форс-мажорное обстоятельство в суде уже есть, и их число будет только расти
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Борис ТИТОВ сообщил, что Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ предложили признать коронавирусную инфекцию форс-мажором не только при исполнении государственных и международных контрактов, но и в «обычных хозяйственных отношениях между юридическими лицами».
Чтобы не допустить злоупотребления, предложено создать комиссию из представителей «большой четверки» бизнес-объединений, которая принимала бы решения по каждому отдельному случаю.
«Попытки предъявить эпидемию как форс-мажорное обстоятельство в суде уже есть, и их число будет только расти, считает Борис Титов. - Но здесь нет простого решения. Нельзя сказать волшебное слово «коронавирус» и автоматически отменить последствия неисполнения сделки. Наиболее ясный и четкий механизм заключается в издании государственных нормативных актов – законов или постановлений правительства, – которые по причине чрезвычайных обстоятельств накладывают на те или иные аспекты жизни определенные ограничения».
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