От Хабаровского НПЗ до бензобаков приморских автолюбителей – более 80 проверок качества топлива

Группа ННК проводит исследование в собственных аккредитованных лабораториях

Исследования делают в собственных лабораториях Группы компаний ННК, каждая из которых прошла процедуру аккредитации в Национальной системе аккредитаций. Приказами Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) они получили статус Испытательных лабораторий (центров) нефтепродуктов, соответствующих критериям аккредитации и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

В области аккредитации испытательных лабораторий сбытовых обществ ННК включены методы испытаний, позволяющие определить важнейшие показатели качества нефтепродуктов, которые отвечают за их соответствие требованиям безопасности, пусковые и экологические свойства.

Причем в двух регионах Дальнего Востока, в Амурской области и Камчатском крае, лаборатории ННК являются единственными, аккредитованными на методы испытания нефтепродуктов в своем регионе присутствия. Лаборатория ННК-Приморнефтепродукт получила этот статус совсем недавно, в мае.

Зачем нефтяным компаниям нужны собственные аккредитованные лаборатории и есть ли польза от их наличия для рядовых автолюбителей?

В 2017 году вступила в действие статья КоАП РФ, установившая штрафы за несоответствие показателей качества автомобильного топлива и других видов нефтепродуктов требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Ужесточение требований законодательства РФ привело к усилению контроля за качеством нефтепродуктов, реализуемых на нефтебазах и через сеть АЗС.

Также в последние годы Правительство России проводит планомерную работу по ужесточению правил продажи топлива на автозаправочных станциях, пытаясь бороться с высокой долей суррогата на рынке. И уже можно говорить о результатах: доля не соответствующего требованиям технического регламента и фальсифицированного топлива на рынке сократилась с более чем 20 % в 2015 году до 9 % в 2018 году и I квартале 2019 г. Разработанный Минпромтором проект обязывает АЗС продавать бензины и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям. Причем документ о подтверждении соответствия – паспорт качества топлива – должен присутствовать на автозаправочных станциях. Он составляется на основании заключения аккредитованной лаборатории и сопровождает каждую партию топлива, поступившую на АЗС. Клиент вправе потребовать предоставить ему возможность ознакомиться с этим документом. Если получен отказ – это верный знак сменить автозаправочную станцию.













По мнению экспертов, вводимые нововведения безболезненно проходят для крупных сетевых компаний, так называемых ВИНКов, в которых и так налажена строгая система мониторинга качества реализуемой продукции.

Например, в Группе компаний ННК она многоступенчатая: на каждом этапе пути к конечному потребителю топливо проходит проверку. Такой подход позволяет ей предоставлять клиентам высококачественное топливо на каждой из АЗС своей сети.

Одним из инструментов усиления контроля является повышение статуса и компетентности персонала собственных лабораторий, чем планомерно занималась ННК с 2015 года. Именно тогда испытательная лаборатория АО «ННК-Хабаровский НПЗ» прошла аккредитацию в Национальной системе аккредитации. С тех пор, каждые 2,5 года, успешно проходит выездные проверки по подтверждению компетентности, инициируемые Национальным органом по аккредитации – Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией). Такую же процедуру в соответствии с российским законодательством должны проходить все аккредитованные лаборатории.

Поставки топлива, произведенного на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, осуществляются через сеть нефтебаз и собственных АЗС. Полностью модернизированный после вхождения в Группу компаний ННК завод производит всю линейку моторного топлива, разработанного с учетом особенностей климата в Дальневосточном регионе. Среди уникальных продуктов – премиальный высокооктановый бензин GreenEco101, доступный только для жителей Дальнего Востока.

Все автомобильное топливо, производимое на Хабаровском НПЗ, проходит проверку, после чего получает паспорт качества изготовителя и отправляется в железнодорожных цистернах на нефтебазы.













Второй этап проверки качества начинается непосредственно по прибытию цистерн на нефтебазу. Специалисты аккредитованных лабораторий осуществляют анализ проб партий нефтепродуктов на соответствие химических показателей качества.

Все лаборатории ННК оснащены современным оборудованием, процесс проверки автоматизирован.



















Пока топливо доберется от Хабаровского нефтезавода до бензобака жителей Приморья, для проверки его качества будет проведено около 80 анализов. Это достаточно затратное, но необходимое для гарантии качества топливных продуктов мероприятие.

Для понимания объема проводимой работы: в Приморском крае количество исследований качества нефтепродуктов в месяц составляет в среднем около 9 000 анализов, соответственно, в год производится около 110 000 исследований. Проверяют как октановое число, так и содержание серы.

В испытательных лабораториях ННК работают опытные сотрудники с профильным образованием, которые также являются аккредитованными специалистами в системе Россаккредитации. Кстати, сделать анализ нефтепродуктов может любой желающий – двери лаборатории открыты и для всех, кому необходимо провести качественное исследование.









Помимо аккредитованных стационарных лабораторий, в ННК существует Мобильная служба контроля качества топлива, которая позволяет провести оперативный анализ топлива на любой АЗС сети. Специалисты ежедневно выезжают для отбора проб и проведения необходимых замеров в соответствии со строгим графиком проверок.







«Мы ведем системную работу по бесперебойному обеспечению АЗС ННК качественными топливными продуктами. Получение аккредитаций всеми сбытовыми обществами Группы компаний ННК на Дальнем Востоке – один из шагов в этом направлении», - прокомментировали в компании.

