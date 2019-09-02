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Бизнес

11 Сентября 2019, 14:43 | Бизнес | Приморье

Администрация Владивостока и ассоциация строителей договорились о партнерстве

Владивосток стал третьим городом-партнёром этой организации после Москвы и Санкт-Петербурга

11 Сентября 2019, 13:40 | Бизнес | Приморье

Строим новый флот, запускаем береговые заводы

Генеральный директор "Русской рыбопромышленной компании" Федор Кирсанов на полях ВЭФ рассказал о стратегии компании

11 Сентября 2019, 11:42 | Бизнес | Дальний Восток

На Камчатке планируется создать первый в России центр по восстановлению популяции кречетов

Создание питомника позволит восстановить популяцию редкой птицы и предотвратить браконьерскую деятельность по незаконному отлову и вывозу краснокнижных кречетов за пределы Камчатки

11 Сентября 2019, 10:42 | Бизнес | Дальний Восток

На Сахалине посетители фестиваля "Остров-Рыба" съели почти 5000 бутербродов с красной икрой

Традиционный гастрономический фестиваль в Южно-Сахалинске собрал сотни горожан

11 Сентября 2019, 09:38 | Бизнес | Хабаровск

Дамбы в Хабаровском крае строят "неугодные" властям подрядчики

Почему регион до сих пор не может защитить себя от наводнений

11 Сентября 2019, 08:40 | Бизнес | Приморье

На ВЭФ во Владивостоке подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей

Подведены итоги V Восточного экономического форума во Владивостоке

10 Сентября 2019, 18:20 | Бизнес | Приморье

Платеж в одно окно. Или в один клик...

Упрощение процесса оплаты квитанций за услуги ЖКХ продолжается в Приморье

10 Сентября 2019, 18:02 | Бизнес | Владивосток

Эдуард Худайнатов провел выездное совещание во Владивостоке

Руководитель Группы компаний ННК принял участие в Восточном экономическом форуме

10 Сентября 2019, 16:40 | Бизнес | Приморье

"Улица Дальнего Востока" стала еще ярче

Глава Приморья хочет сделать павильон региона постоянным

10 Сентября 2019, 14:40 | Бизнес | Приморье

"В Приморье даже пчелы с характером"

Пчеловоды региона отметили свой профессиональный праздник

10 Сентября 2019, 13:39 | Бизнес | Приморье

Уссурийск заманивает всех в хоровод

В городе пройдет очередной уникальный краевой фестиваль

09 Сентября 2019, 18:10 | Бизнес | Приморье

Производство деревянной посуды увеличат в 4 раза в Приморье

Инвестиционное агентство Приморского края и производитель деревянной посуды ООО "Ложка плюс" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках пятого ВЭФ

09 Сентября 2019, 15:40 | Бизнес | Приморье

Приморье претендует на глобальный центр притяжения

В Приморском крае есть для этого все необходимое, а также непосредственная близость стран АТР

09 Сентября 2019, 14:18 | Бизнес | Приморье

Примсоцбанк расскажет малому бизнесу Приморья, как получить кредит со ставкой 8,5% годовых

Примсоцбанк приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в семинаре "Кредитование бизнеса под 8,5% годовых по программе Минэкономразвития России", который состоится 25 сентября во Владивостоке

09 Сентября 2019, 13:30 | Бизнес | Приморье

"Ростелеком" построит центр Киберполигона на Дальнем Востоке

Соглашение нацелено на формирование и развитие Инновационного научно-технологического центра ДВФУ "Русский"

09 Сентября 2019, 12:20 | Бизнес | В России

Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G

Tele2 продемонстрировал реальные пользовательские и бизнес-сценарии применения 5G в своей пилотной зоне

09 Сентября 2019, 11:13 | Бизнес | Приморье

Три дальневосточных проекта стали победителями EASTBOUND.CAMP

Программа "Территория инноваций" на Восточном экономическом форуме прошла питч-сессией стартапов в рамках интенсива EASTBOUND.CAMP

09 Сентября 2019, 09:40 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке построят Центр ледовых видов спорта

В проекте центра предусмотрены специализированная арена для керлинга, ледовые катки для фигурного катания и хоккея

09 Сентября 2019, 08:42 | Бизнес | Приморье

Дальневосточные стартапы провели презентации на ВЭФ во Владивостоке

На V Восточном экономическом форуме в рамках проекта "Территория инноваций" состоялась питч-сессия и очередной этап конкурса технологических стартапов Business Priority

06 Сентября 2019, 09:49 | Бизнес | Приморье

"Ростелеком" и "Газпром газэнергосеть гелий" намерены сотрудничать

"Ростелеком" и "Газпром газэнергосеть гелий" намерены сотрудничать для обеспечения телекоммуникационными услугами логистического центра гелия в Приморском крае

06 Сентября 2019, 08:45 | Бизнес | Приморье

В Приморском крае Билайн отметил рост потребления мобильного интернета по итогам расширения сети 4G

Пользователи в регионе стали чаще стали заходить в Сеть и загружать "тяжелый" контент

05 Сентября 2019, 18:03 | Бизнес | Владивосток

В Приморье реализован крупнейший частный проект

Третья очередь специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт" удвоит мощности крупнейшего угольного терминала страны

05 Сентября 2019, 17:18 | Бизнес | Владивосток

ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует о проведении конкурса

Извещение

05 Сентября 2019, 12:40 | Бизнес | Приморье

Tele2 предлагает бесплатный интернет держателям премиальных карт Mastercard©

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и международная платежная система Mastercard предлагают держателям премиальных карт бесплатно пользоваться интернетом за границей

05 Сентября 2019, 08:40 | Бизнес | Приморье

"Ростелеком" и Дальневосточный фонд высоких технологий намерены взяться "Умный город" на Дальнем Востоке

Соглашение о намерении заключено в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.

04 Сентября 2019, 21:37 | Бизнес | Владивосток

РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт

Тем самым сокращая время перевозки через Владивосток на четверо суток

04 Сентября 2019, 18:20 | Бизнес | Приморье

Определены "Экспортеры года" в Дальневосточном федеральном округе

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Дальневосточном федеральном округе.

04 Сентября 2019, 17:42 | Бизнес | Приморье

Совместная научная экспедиция России и КНР по Дальнему Востоку стартует во время ВЭФ-2019

В рамках V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоится торжественная церемония проводов седьмой российско-китайской научной экспедиции по дальневосточным морям и Тихому океану на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев"

04 Сентября 2019, 16:28 | Бизнес | Приморье

"Ростелеком" обеспечит услугами связи Восточный экономический форум

"Ростелеком" предоставит телекоммуникационные услуги на юбилейном Восточном экономическом форуме, который пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 4-6 сентября

04 Сентября 2019, 15:38 | Бизнес | Приморье

Владивосток наводит порядок

Такого августа краевая столица не помнит давно

04 Сентября 2019, 14:40 | Бизнес | Приморье

В Приморье появилась сеть электроАЗС

Для Приморья, помешанного на японском автопроме, наступают светлые времена

04 Сентября 2019, 12:40 | Бизнес | Приморье

В стартовый день ВЭФ-2019 обсудили перспективы создания общего экономического пространства от Тихого до Атлантического океана

Конференция "Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана" состоялась в стартовый день V Восточного экономического форума

04 Сентября 2019, 11:50 | Бизнес | Приморье

В Приморье построят еще один угольный порт

Тем самым Монголия получит выход к морю, а регион налоги и рабочие места

04 Сентября 2019, 11:38 | Бизнес | Приморье

Инвестиции до сизо доведут

Китайский инвестор, поверивший обещаниям российских властей и вложивший в экономику Приморья миллионы юаней, уже не один год томится в сизо, тогда как следствие по его делу практически не двигается с места

04 Сентября 2019, 10:40 | Бизнес | Приморье

Как стать топливным партнером ВЭФ?

Расследование накануне статусного форума

04 Сентября 2019, 09:40 | Бизнес | Приморье

Меняем перспективы на достойные зарплаты

Основные траты на содержание населения Дальнего Востока, как в царские и советские времена, должен взять на себя госбюджет - это единственный выход из разворачивающейся в регионе миграционной катастрофы

04 Сентября 2019, 09:11 | Бизнес | Приморье

Валерий Калюжный: ВЭФ - это хороший повод привлечь постоянное внимание к Владивостоку

Валерий Калюжный, предприниматель, президент бизнес-клуба "Авангард" и руководитель комитета по инвестиционной деятельности и инновациям Приморского регионального отделения "Деловой России", рассуждает о значении ВЭФ для нашего региона.

03 Сентября 2019, 19:31 | Бизнес | Приморье

Из Приморья с любовью

Успехи приморских экспортеров отметили на федеральном уровне

03 Сентября 2019, 18:00 | Бизнес | Приморье

На крутом вираже

Пилоты из России уже на равных конкурируют с лучшими дрифтерами мира

03 Сентября 2019, 15:40 | Бизнес | Приморье

Аэропорт не дает добро на вылет

Воздушная гавань Приморья проложила новый маршрут в судебные кабинеты

03 Сентября 2019, 13:40 | Бизнес | Приморье

Ставят на счетчик

Приморцев стали реже обманывать при поверке и замене приборов учета

03 Сентября 2019, 12:39 | Бизнес | Приморье

"Болезни роста" можно вылечить

В Приморье постепенно решают вопросы с обеспечением новых микрорайонов необходимой инфраструктурой

03 Сентября 2019, 10:30 | Бизнес | Приморье

Авиалавочка закрывается

"Аэрофлот" заявил о планах отмены "плоских" тарифов - остановить транспортную катастрофу в регионе сможет только дружный протест губернаторов краев и областей ДФО

03 Сентября 2019, 09:42 | Бизнес | Приморье

Фонд Росконгресс подготовил к ВЭФ аналитику о внешнеторговых отношениях России и Индии

В рамках подготовки к ВЭФ-2019 Фонд Росконгресс и исследовательский центр "Международная торговля и интеграция" (ITI) подготовили аналитический дайджест "Внешнеторговые отношения России и Индии сегодня"

02 Сентября 2019, 18:20 | Бизнес | Приморье

В туристическом центре Владивостока сносят незаконные постройки

Очередные самовольно установленные объекты пошли под снос на набережной Спортивной гавани

02 Сентября 2019, 17:41 | Бизнес | Дальний Восток

Российская колея по всему Сахалину: движение открыто

30 августа на железнодорожном вокзале станции Южно-Сахалинск состоялась торжественная церемония, посвященная окончанию основного этапа работ по переустройству главного хода железнодорожной магистрали острова Сахалин

02 Сентября 2019, 16:40 | Бизнес | Приморье

"Ростелеком" провел ВОЛС в 146 школ Приморья

К началу нового учебного года "Ростелеком" подключил к волоконно-оптическим линиям связи 146 школ Приморского края.

02 Сентября 2019, 15:31 | Бизнес | Хабаровск

Новый терминал международного аэропорта Хабаровск получил разрешение на эксплуатацию

30 августа новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация)

02 Сентября 2019, 14:35 | Бизнес | Приморье

На ВЭФ-2019 Индонезия впервые примет участие на министерском уровне

В работе Восточного экономического форума примет участие Министр планирования национального развития Бамбан Броджонегоро

02 Сентября 2019, 13:40 | Бизнес | Приморье

Фонд Росконгресс и VEB Ventures проведут интенсив для технологических компаний Дальнего Востока

Во время V Восточного экономического форума в рамках проекта "Территория инноваций" Фонд Росконгресс, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий проведут первое специализированное мероприятие EASTBOUND.CAMP

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