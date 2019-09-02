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Бизнес
Администрация Владивостока и ассоциация строителей договорились о партнерстве
Владивосток стал третьим городом-партнёром этой организации после Москвы и Санкт-Петербурга
Строим новый флот, запускаем береговые заводы
Генеральный директор "Русской рыбопромышленной компании" Федор Кирсанов на полях ВЭФ рассказал о стратегии компании
На Камчатке планируется создать первый в России центр по восстановлению популяции кречетов
Создание питомника позволит восстановить популяцию редкой птицы и предотвратить браконьерскую деятельность по незаконному отлову и вывозу краснокнижных кречетов за пределы Камчатки
На Сахалине посетители фестиваля "Остров-Рыба" съели почти 5000 бутербродов с красной икрой
Традиционный гастрономический фестиваль в Южно-Сахалинске собрал сотни горожан
Дамбы в Хабаровском крае строят "неугодные" властям подрядчики
Почему регион до сих пор не может защитить себя от наводнений
На ВЭФ во Владивостоке подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей
Подведены итоги V Восточного экономического форума во Владивостоке
Платеж в одно окно. Или в один клик...
Упрощение процесса оплаты квитанций за услуги ЖКХ продолжается в Приморье
Эдуард Худайнатов провел выездное совещание во Владивостоке
Руководитель Группы компаний ННК принял участие в Восточном экономическом форуме
"Улица Дальнего Востока" стала еще ярче
Глава Приморья хочет сделать павильон региона постоянным
"В Приморье даже пчелы с характером"
Пчеловоды региона отметили свой профессиональный праздник
Уссурийск заманивает всех в хоровод
В городе пройдет очередной уникальный краевой фестиваль
Производство деревянной посуды увеличат в 4 раза в Приморье
Инвестиционное агентство Приморского края и производитель деревянной посуды ООО "Ложка плюс" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках пятого ВЭФ
Приморье претендует на глобальный центр притяжения
В Приморском крае есть для этого все необходимое, а также непосредственная близость стран АТР
Примсоцбанк расскажет малому бизнесу Приморья, как получить кредит со ставкой 8,5% годовых
Примсоцбанк приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в семинаре "Кредитование бизнеса под 8,5% годовых по программе Минэкономразвития России", который состоится 25 сентября во Владивостоке
"Ростелеком" построит центр Киберполигона на Дальнем Востоке
Соглашение нацелено на формирование и развитие Инновационного научно-технологического центра ДВФУ "Русский"
Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G
Tele2 продемонстрировал реальные пользовательские и бизнес-сценарии применения 5G в своей пилотной зоне
Три дальневосточных проекта стали победителями EASTBOUND.CAMP
Программа "Территория инноваций" на Восточном экономическом форуме прошла питч-сессией стартапов в рамках интенсива EASTBOUND.CAMP
Во Владивостоке построят Центр ледовых видов спорта
В проекте центра предусмотрены специализированная арена для керлинга, ледовые катки для фигурного катания и хоккея
Дальневосточные стартапы провели презентации на ВЭФ во Владивостоке
На V Восточном экономическом форуме в рамках проекта "Территория инноваций" состоялась питч-сессия и очередной этап конкурса технологических стартапов Business Priority
"Ростелеком" и "Газпром газэнергосеть гелий" намерены сотрудничать
"Ростелеком" и "Газпром газэнергосеть гелий" намерены сотрудничать для обеспечения телекоммуникационными услугами логистического центра гелия в Приморском крае
В Приморском крае Билайн отметил рост потребления мобильного интернета по итогам расширения сети 4G
Пользователи в регионе стали чаще стали заходить в Сеть и загружать "тяжелый" контент
В Приморье реализован крупнейший частный проект
Третья очередь специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт" удвоит мощности крупнейшего угольного терминала страны
Tele2 предлагает бесплатный интернет держателям премиальных карт Mastercard©
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и международная платежная система Mastercard предлагают держателям премиальных карт бесплатно пользоваться интернетом за границей
"Ростелеком" и Дальневосточный фонд высоких технологий намерены взяться "Умный город" на Дальнем Востоке
Соглашение о намерении заключено в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.
РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт
Тем самым сокращая время перевозки через Владивосток на четверо суток
Определены "Экспортеры года" в Дальневосточном федеральном округе
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Дальневосточном федеральном округе.
Совместная научная экспедиция России и КНР по Дальнему Востоку стартует во время ВЭФ-2019
В рамках V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоится торжественная церемония проводов седьмой российско-китайской научной экспедиции по дальневосточным морям и Тихому океану на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев"
"Ростелеком" обеспечит услугами связи Восточный экономический форум
"Ростелеком" предоставит телекоммуникационные услуги на юбилейном Восточном экономическом форуме, который пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 4-6 сентября
Владивосток наводит порядок
Такого августа краевая столица не помнит давно
В Приморье появилась сеть электроАЗС
Для Приморья, помешанного на японском автопроме, наступают светлые времена
В стартовый день ВЭФ-2019 обсудили перспективы создания общего экономического пространства от Тихого до Атлантического океана
Конференция "Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана" состоялась в стартовый день V Восточного экономического форума
В Приморье построят еще один угольный порт
Тем самым Монголия получит выход к морю, а регион налоги и рабочие места
Инвестиции до сизо доведут
Китайский инвестор, поверивший обещаниям российских властей и вложивший в экономику Приморья миллионы юаней, уже не один год томится в сизо, тогда как следствие по его делу практически не двигается с места
Как стать топливным партнером ВЭФ?
Расследование накануне статусного форума
Меняем перспективы на достойные зарплаты
Основные траты на содержание населения Дальнего Востока, как в царские и советские времена, должен взять на себя госбюджет - это единственный выход из разворачивающейся в регионе миграционной катастрофы
Валерий Калюжный: ВЭФ - это хороший повод привлечь постоянное внимание к Владивостоку
Валерий Калюжный, предприниматель, президент бизнес-клуба "Авангард" и руководитель комитета по инвестиционной деятельности и инновациям Приморского регионального отделения "Деловой России", рассуждает о значении ВЭФ для нашего региона.
Из Приморья с любовью
Успехи приморских экспортеров отметили на федеральном уровне
На крутом вираже
Пилоты из России уже на равных конкурируют с лучшими дрифтерами мира
Аэропорт не дает добро на вылет
Воздушная гавань Приморья проложила новый маршрут в судебные кабинеты
Ставят на счетчик
Приморцев стали реже обманывать при поверке и замене приборов учета
"Болезни роста" можно вылечить
В Приморье постепенно решают вопросы с обеспечением новых микрорайонов необходимой инфраструктурой
Авиалавочка закрывается
"Аэрофлот" заявил о планах отмены "плоских" тарифов - остановить транспортную катастрофу в регионе сможет только дружный протест губернаторов краев и областей ДФО
Фонд Росконгресс подготовил к ВЭФ аналитику о внешнеторговых отношениях России и Индии
В рамках подготовки к ВЭФ-2019 Фонд Росконгресс и исследовательский центр "Международная торговля и интеграция" (ITI) подготовили аналитический дайджест "Внешнеторговые отношения России и Индии сегодня"
В туристическом центре Владивостока сносят незаконные постройки
Очередные самовольно установленные объекты пошли под снос на набережной Спортивной гавани
Российская колея по всему Сахалину: движение открыто
30 августа на железнодорожном вокзале станции Южно-Сахалинск состоялась торжественная церемония, посвященная окончанию основного этапа работ по переустройству главного хода железнодорожной магистрали острова Сахалин
"Ростелеком" провел ВОЛС в 146 школ Приморья
К началу нового учебного года "Ростелеком" подключил к волоконно-оптическим линиям связи 146 школ Приморского края.
Новый терминал международного аэропорта Хабаровск получил разрешение на эксплуатацию
30 августа новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация)
На ВЭФ-2019 Индонезия впервые примет участие на министерском уровне
В работе Восточного экономического форума примет участие Министр планирования национального развития Бамбан Броджонегоро
Фонд Росконгресс и VEB Ventures проведут интенсив для технологических компаний Дальнего Востока
Во время V Восточного экономического форума в рамках проекта "Территория инноваций" Фонд Росконгресс, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий проведут первое специализированное мероприятие EASTBOUND.CAMP