На АЗС ННК высадился новогодний десант

Деды Морозы поздравили горожан с праздником

Приятно удивлены были клиенты одной из АЗС ННК во Владивостоке, на днях заехавшие заправить свои автомобили. В ясный морозный день братья Дедушки Морозы встречали автовладельцев с вкусными угощениями и всевозможными призами.

Как известно, в канун самого ожидаемого праздника, большинство горожан отправляется за покупками к новогоднему столу, за елками и подарками для друзей и близких. На АЗС ННК предновогодние дни – как всегда «горячее» время, автомобили выстраиваются в длинные очереди на заправку. Компания «ННК-Приморнефтепродукт» используя время ожидания и подхватив всеобщее предпраздничное настроение, в соответствии с ежегодной традицией поздравила автолюбителей с наступающим Новым годом. В уходящем году братья Деды Морозы отложили свои дела и заглянули на автозаправку, чтобы сфотографироваться с клиентами, вручить милые новогодние сувениры и угостить горячей ароматной выпечкой.





Один из братьев-волшебников, встречал гостей непосредственно в торговом зале автозаправочной станции. Теплые пушистые пледы для длительных поездок или топливные карты от ННК-Приморнефтепродукт получал каждый клиент, заправивший свой автомобиль на определенную сумму. При этом стихи и креативные поздравления особенно приветствовались Дедом Морозом и поощрялись дополнительными подарками.

Чем же Дедушке Морозу так приглянулись автозаправки с ярким логотипом-солнцем? Все просто – на АЗС ННК Морозко заправляет свои сани GreenEco 101 – бензином, облегчающим эксплуатацию двигателя в самые лютые морозы. Оттого и топливные карты считаются, пожалуй, лучшим новогодним подарком от ННК.

- Это действительно, какие-то чудеса! В прошлом году я получил в подарок плед, а сегодня топливную карту! Я доволен и качеством бензина, и сервисом на АЗС. Особенно приятны такие вот ежегодные поздравления от компании ННК в преддверии Нового года, - поделился радостью Андрей Мишутин.





В празднике, устроенном ННК-Приморнефтепродукт, с удовольствием участвовали все посетители независимо от возраста – подарков хватило всем!

- Подарки приятно не только получать, но и дарить. Доброй традицией в ННК-Приморнефтепродукт стало поздравлять клиентов с наступающим Новым годом прямо в «полях», желать успеха и благополучия и слышать теплые пожелания в ответ, - отметили в компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.